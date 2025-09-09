Mismas aulas, caras nuevas... y muchas obras

Se acabó el verano, o así lo sienten los más jóvenes, que vuelven a las aulas después de las vacaciones estivales. Para los centros de Deza y Tabeirós-Terra de Montes fue un inicio de curso marcado por cambios: por reformas en las instalaciones (muchas de ellas aún sin terminar), nuevas directivas y profesorado, y en materia de estudio, institutos que adoptan para este curso la nueva modalidad híbrida de la Xunta. Pero ante todo, fue un día muy especial para muchos que estrenaban su nuevo material para su primer día de cole o instituto, y otros que volvían a reencontrarse con sus compañeros y docentes para entrar en el nuevo curso.

Alumno cargado para su primer día del curso. / Bernabé/Javier Lalín

Muchos centros están compatibilizando esta vuelta al coles con obras todavía sin terminar en sus instalaciones, que en muchos de los casos han obligado a redistribuir la organización por aulas, como en el caso del CEIP de Agolada. En este centro dezano, se juntó esto con cambios en toda la dirección y prácticamente todo el claustro, por lo que fue un día de presentaciones para conocerse entre profesorado y alumnos. Su nuevo director, Santiago Gómez, explica que no tuvieron tiempo para preparar un acto inaugural del curso, así que los estudiantes pudieron disfrutar de un recreo más largo para conmemorar la vuelta al cole.

Llamamiento por cursos en el Xesús Golmar de Lalín. / A. L. V.

La mayoría de centros optan por la entrada escalonada por cursos para indicarles su nueva aula a los alumnos. Por ejemplo, el CEIP Xesús Golmar, de Lalín, y el IES Manuel García Barros, de A Estrada, los dos centros con mayor número de alumnos de este año lectivo. En el colegio lalinense, a partir de las 8:45 horas comenzaron a entrar los niños por cursos mientras sonaba música para amenizar la espera a los más mayores.

García Barros sin ascensor

En el instituto estradense, primero pasaron hasta cuarto de ESO y tras el recreo, les tocó a los de Bachiller. Al no poder disponer del aula de usos múltiples, que es el espacio normalmente destinado para este tipo de actos, recibieron a sus estudiantes en el patio por cursos, según cuenta su directiva. Su vuelta al cole estuvo también marcada por las obras sin terminar, con las reformas de los baños sin finalizar, rampas de acceso sin barandillas y el proyecto del ascensor a medias, del que por el momento está el hueco hecho, pero sin ascensor todavía. En su primer día de clase, han tenido lo que su directiva explica como «clases semi-normales», en las que los alumnos han ayudado a colocar los carteles en las puertas y organizar las aulas para este año.

Llegada de un grupo de alumnos al IES García Barros. / Bernabé/ Javier Lalín

En esta materia, el CEIP Figueiroa es el que más destaca. Para le comienzo de este curso, pedían que cada nivel llevara en días diferentes todo el material para las actividades programadas, de tal forma que no se colapsaran los profesores y se pudieran organizar mejor. Es por eso que vimos a los estos pequeños estradenses cargando en su primer día de cole con cartulinas y papeles preparados para aprender. El sistema de este centro pedía que los niños entraran primero para localizar y familiarizarse primero en sus nuevas aulas, y que más tarde los padres accedieran al colegio con las bolsas o cajas de material, dejándolos en una habitación para que pudieran organizarlo más tarde el alumnado y docentes.

Padres y alumnos portan material para las actividades lectivas en el colegio de Figueiroa. / Bernabé/Javier Lalín

Los centros que hablaron con este periódico, comentaron que todos los actos de presentación y vuelta a las aulas salieron bien, sin la menor incidencia. Añaden que todos los medios de transporte también funcionaron sin ningún contratiempo. Por ejemplo, el IES Laxeiro de Lalín, que tenía programadas a lo largo del día varias presentaciones para distintos cursos, e incluso una a la tarde para los estudios de adultos a las 19:15 horas, definen su retorno al centro como «muy tranquilo, un día relativamente normal».