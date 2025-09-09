Agadea organiza un Bingo Solidario con As Lerchas y Chelo do Rejo

La asociación Agadea Alzheimer celebra este viernes 12 de septiembre su primer Bingo solidario para recaudar fondos que ayuden a sufragar los gastos de su actividad, invertir en investigación, y financiar un servicio del que se benefician cientos de personas en todo Galicia. El evento tendrá lugar en el Novo Mercado a las 19.00 horas y contará con las actuaciones de Chelo do Rejo y As Lerchas para animar a los asistentes. El cartón tendrá un precio de cinco euros, y desde la organización animan a los interesados a hacerse con los suyos de forma anticipado, comprándolos tanto de forma presencial en el Centro de Agadea A Estrada, o en el Novo Mercado mañana. También es posible reservar llamando al 693929 433. Los premios, que se irán desvelando a lo largo de la semana, fueron cedidos por los comercios locales.

La actividad promete un ambiente festivo y familiar, en el que se combinará entretenimiento con solidaridad. Además, se habilitarán espacios cómodos para que los participantes puedan seguir el desarrollo del juego con facilidad. Los organizadores recordaron la importancia de acudir con puntualidad para no perder ningún momento de las actuaciones. La jornada también servirá para reforzar los lazos entre vecinos y usuarios del centro. Se espera que la música y el humor de los artistas contribuyan a que todos los asistentes pasen un rato ameno y agradable.

Esta es la primera vez que la entidad organiza un evento de estas características en A Estrada, siendo normalmente la Andaina Solidaria la principal actividad destinada a la recaudación de fondos. La coordinadora del servicio, Sonia Castro, afirmó que todos los años la convocatoria consiguió reunir cerca de 200 personas, y que la implicación de los vecinos y vecinas ha sido ejemplar hasta el momento. Ahora, Agadea busca aportar novedades, generando al mismo tiempo un espacio de convivencia entre usuarios y aquellos que estén dispuestos a participar, conocer mejor el trabajo de la asociación y pasar un rato divertido aportando su grano de arena a la gestión e investigación sobre la demencia y el Alzheimer.

Durante la presentación del Bingo Solidario Castro reiteró: «Es un evento abierto a todo el mundo que desee participar, no solo para usuarios o familiares». De hecho, si bien hasta ahora no han sido muchos los suscritos, la esperanza de la organización es que el índice de participación vaya subiendo a medida que se acerca la fecha.

Por su parte, desde el Concello, la concejala de Servicios Sociales, Amalia Goldar, agradeció a la entidad el trabajo realizado en la zona y animó a los estradenses a acudir a la cita. «Gracias a este centro, familiares y usuarios no necesitan desplazarse grandes distancias para recibir este servicio», manifestó la edil.

Más de una década de atención, y 70 usuarios inscritos

Agadea comenzó su andadura en A Estrada hace aproximadamente once años, y desde entonces ha ido consolidando su presencia hasta convertirse en un recurso fundamental para la comunidad. Lo que en sus inicios era un proyecto destinado principalmente a pacientes con demencia y Alzheimer, ha evolucionado hasta ofrecer una atención integral que también beneficia a personas mayores que viven solas y cuyos familiares buscan un entorno seguro y supervisado durante el día. Esta evolución refleja tanto la creciente necesidad de servicios especializados en el municipio como la capacidad de la asociación para adaptarse y ampliar sus prestaciones de manera sostenible.

Hoy en día, Agadea en A Estrada atiende a unos 70 usuarios de forma regular. De ellos, alrededor de cuarenta están inscritos en el Centro de Día, donde reciben cuidados, estimulación cognitiva y actividades diseñadas para mantener su bienestar físico y emocional. La treintena restante se beneficia del Servicio de Atención Terapéutica, un programa cofinanciado por la Xunta de Galicia que ofrece seguimiento especializado, terapia ocupacional y apoyo individualizado a quienes presentan necesidades más específicas. La complementariedad de ambos servicios permite a Agadea ofrecer una cobertura más completa y personalizada, respondiendo a distintos niveles de dependencia y situaciones familiares, y convirtiéndose en un pilar.