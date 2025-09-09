El 061 cifra en 37 minutos la demora de la ambulancia en asistir a la herida en Graba

La Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 cifra en 37 minutos el tiempo que tardó la ambulancia en asistir a una mujer herida en Graba el pasado domingo. El vehículo de soporte vital básico con base en Silleda estaba trasladando a otro paciente al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Con todo, «desde la activación de la ambulancia hasta la asistencia a la paciente transcurrieron 37 minutos», según consta en los partes del 061. Familiares de la afectada y testigos de lo sucedido elevaban a casi una hora la demora del vehículo sanitario, prácticamente desde las 14:30 hasta las 15:30.

El servicio de urgencias añade que, al mismo tiempo que la ambulancia, se movilizó también un equipo sanitario de Atención Primaria que atendió a la paciente en el punto, siguiendo las indicaciones del médico coordinador de la central del 061. Este facultativo, especialista en la atención de las urgencias y las emergencias sanitarias, «mantuvo el seguimiento del servicio en todo momento, al tiempo que facilitaba las indicaciones adecuadas sobre cómo actuar con la herida hasta la llegada de los recursos sanitarios». Finalmente, fue trasladada al CHUS en un helicóptero medicalizado del 061 de Galicia con base en Santiago de Compostela.

La mujer, vecina de Negreiros de 57 años de edad, sufrió un mareo y se cayó al suelo mientras esperaba mesa para una comida familiar en la Parrillada A Devesa. El golpe contra el suelo le provocó un traumatismo craneoencefálico con hemorragia por un oído y la dejó inconsciente cuatro minutos, según un familiar médico que la atendió en el lugar. Ayer continuaba hospitalizada.