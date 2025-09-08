Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Silleda se lleva el cuadrangular ante el equipo juvenil

La Sociedad Deportiva Silleda se adjudicó el cuadrangular Concello de Silleda al imponerse a los juveniles de su propia escuela de fútbol (1-0). El torneo se disputó en el estadio Outeiriño- Joselu Mato durante la tarde de ayer. En la primera ronda, la EF Silleda dio la sorpresa al vencer al Lamela (1-0), mientras que la SD Silleda ganó a la SD Bandeira (2-0). En la final de consolación, el Lamela endosó un contundente 4-0 al conjunto bandeirense y se hizo con el tercer puesto del cuadrangular.

