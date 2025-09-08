El Silleda se lleva el cuadrangular ante el equipo juvenil

La Sociedad Deportiva Silleda se adjudicó el cuadrangular Concello de Silleda al imponerse a los juveniles de su propia escuela de fútbol (1-0). El torneo se disputó en el estadio Outeiriño- Joselu Mato durante la tarde de ayer. En la primera ronda, la EF Silleda dio la sorpresa al vencer al Lamela (1-0), mientras que la SD Silleda ganó a la SD Bandeira (2-0). En la final de consolación, el Lamela endosó un contundente 4-0 al conjunto bandeirense y se hizo con el tercer puesto del cuadrangular.