Reunión de exalumnos del colegio de Ribela
REDACCIÓN
A Estrada
Un total de 61 personas participaron ayer en el encuentro de antiguos alumnos del colegio de la parroquia estradense de Ribela, en Carracedo. Entre ellos había unos cuarenta exalumnos, muchos de los cuales acudieron a la cita desde diferentes puntos de Galicia y de otras comunidades acompañados por sus familiares.
Había también invitados de diferentes edades, ya que se trataba una escuela unitaria con dos aulas, una para pequeños y otra para mayores, hasta los once años. Abrió sus puertas a mediados de la década de los sesenta.
