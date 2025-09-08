In Memoriam
Un anaco da historia de Zobra
A tecedeira e pandereteira lalinense finou aos 93 anos e con ela vaise un dos testigos da historia dunha parroquia singular por atesorar un rico patrimonio inmaterial
Hortensia Taboada Cachafeiro finou este luns aos 93 anos. Coa súa voz xa apagada, con ela vaise un dos testigos da historia dunha parroquia singular por atesorar un rico patrimonio inmaterial. Tecedeira e pandereteira, Hortensia de Zobra era moi admirada na bisbarra dezá por aglutinar nunga sola persoa a sabedoría dos devanceiros, dos que coñeceron a dura realidade de vivir na aldea, na rutina do traballo diario. «Lembro que de mozas iamos traballar ao monte e xa viñamos cantando polas rúas, e cansadísimas.
Daquela non se vivía tan ben como agora, nin había cervexas. Eramos novas de todo. Isto non o fundei eu, fundeino agora, pero isto xa ven de toda a vida. Chamabámoslle na aldea facer a rúa». Deste xeito resumía Hortensia o xérmolo do grupo de pandereteiras de Zobra nunha entrevista que concedera a FARO DE VIGO en maio de 2017.
Seis anos antes fora recoñecida co premio Lalinense do Ano. Xa no En 2019, Hortensia volveu ser galardoada, xunto a Amparo Dobarro e Celsa Muradás, con este mesmo mérito pola súa labor na transmisión da música tradicional nesta agrupación de canto. Sempre viviu en Zobra, aínda que recalca que a vez que máis lonxe marchou foi para visitar a un irmán no País Vasco. Con 85 anos cumplidos aínda se sentaba no tear, malia que o párkinson xa non a deixaba traballar coma antes.
Con humor e retranca lembraba, hai agora 18 anos, que o grupo recibira convites para actuar fóra, pero preferían cantar pola contorna. «Chamáronnos de fóra de Galicia, pero igual nos perdemos», bromeaba, ao tempo que lembraba a Celso Fernández Sanmartín; o poeta e narrador lalinense que para Hortensia e para moitos veciños de Zobra era como da familia. O alcalde, José Crespo, lembraba onte o legado da finada.
Os seus [a única filla, Esther xa finada] e moitos veciños e amigos despídense hoxe de Hortensia, que foi velada no tanatorio O Deza de Lalín. Na tarde do martes, ás 18.00 horas, os restos mortais de Hortensia irán cara á igrexa de Zobra para o funeral e posterior enterro no camposanto da parroquia.
