La Ampa Raparigos del CEIP Plurilingüe de Silleda impartirá por tercer año consecutivo una actividad extraescolar de lo más particular: un taller emocional. Esta asociación fue precursora en la zona, convirtiendo esta actividad en una clase extraescolar junto a otras más comunes como teatro o danza. Describen el curso como un espacio dónde los más pequeños, a partir de tres años, pueden expresar sus emociones, compartirlas y con el tiempo ser capaces de gestionarlas.

María Malvido, de la Ampa Raparigos, explica que la idea le llegó a través de sus hijos. Tras ir a un campamento, un día que estaba acostando a su hija de 3 años, esta le miró y le dijo «mamá, siento rabia». Malvido se quedó perpleja ante esa expresión que nunca le había escuchado a su hija. Tras hablarlo con su hijo más mayor, que también asistía, este le explicó como estuvieran trabajando en el campamento las emociones y que aprendieran que si se guardaban sus sentimientos «podían acabar explotando como un volcán». Esta asociación se informó y contactaron con la socioterapeuta Noemi Rilo, que impartía este tipo de talleres, con la que llevan trabajando ya tres años.

Ante todo, sigue siendo un modo de conciliación (a partir de las 15:00 horas), en el que realizan diversas actividades que puedan ayudarles a empatizar con los demás, pero también con uno mismo. «Les enseña a reconocer cómo que sienten y cómo se perciben esas emociones en el cuerpo», explica Malvido.

Esta actividad se organiza en pequeños grupos, diferenciados por edad, ya que con los años los niños necesitan procesar la información de forma diferente. La asociación apunta que, desde su creación, la actividad generó mucho interés por parte de los padres, y cuenta cada año con varios grupos a lo largo del curso con muchos que repiten. Este año, comenzará en el mes de octubre.