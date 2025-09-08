Muere Hortensia Taboada, memoria de Zobra
Hortensia Taboada Cachafeiro, vecina de Zobra, falleció a los 93 años. Tecedeira y miembro del grupo de pandereteiras de esta parroquia lalinense, era memoria viva de un territorio rodeado de montañas donde se preservan tradiciones centenarias. Sus restos mortales están siendo velados en el velatorio O Deza de Lalín, de donde saldrán este martes a las 18.00 horas para la celebración de los funerales en la iglesia parroquial y su posterior inhumación en el camposanto de Zobra. Entre otros reconocimientos, Hortensia Taboada fue elegida Lalinense do ano en 2011.
