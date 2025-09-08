La DGT contabiliza nueve radares móviles de velocidad en siete carreteras de la zona

Cada día, 473 conductores de la provincia pontevedresa son denunciados por cometer una infracción de tráfico. Un 70% de ellas son por exceso de velocidad. Para poner coto a la siniestralidad que provoca superar estos límites, la Dirección General de Tráfico (DGT) dispone de una red de radades. Según el último listado oficial de este departamento, actualizado a 4 de agosto pasado, son nueve los aparatos de este tipo existentes en siete carreteras de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, las tres que hay de titularidad estatal y cuatro autonómicas.

Todos ellos son móviles, es decir, se destinan a una carretera pero se mueven en su recorrido en función de las necesidades y pueden situarse en cualquiera de los dos sentidos de la circulación. No hay ninguno fijo ni tampoco de tramo, que miden la velocidad media de un vehículo a lo largo de un trayecto concreto, no su velocidad instantánea, como ocurre con los otros. Según las estadísticas de la dirección general, los radares de tramo o fijos «cazan» a más del doble de conductores infractores que los móviles en la provincia. En el último año fueron 172.935 denuncias en total, de las que 89.704 fueron por exceso de velocidad en radares fijos y 33.506 móviles en toda la provincia de Pontevedra.

La vía N-640 es la que más radares acapara a su paso por Deza y Tabeirós. Dispone de uno para el tramo que discurre entre los puntos kilométricos 144,34 y 165, es decir, prácticamente el trayecto que hay desde que la carretera entra en la provincia de Pontevedra por Agolada hasta tierras de Silleda; otro tiene asignado el trayecto entre los kilómetros 182,94 y 208, desde Chapa (Silleda), en donde se separa de la N-525 –con la que se solapa desde Lalín–, y Matalobos (A Estrada); y el tercero cubre desde el Alto da Cruz, en el límite entre el concello estradense y el de Cuntis, hasta Vilagarcía de Arousa.

El radar que Tráfico adjudica a la N-525 en la zona se mueve entre los puntos kilométricos 290,25 y 321,14, esto es, desde Lalín a Ponte Ulla, ya en el límite con la provincia de A Coruña. Y el de la N-541 también cubre prácticamente todo el trazado de esta vía en la provincia, desde el kilómetro 51,14, atravesando Forcarei y Cerdedo-Cotobade hasta la entrada en Pontevedra (92,14).

En las carreteras autonómicas figuran cuatro medidores móviles de velocidad. Uno corresponde a la PO-206 en todo su recorrido, entre Lalín y Vila de Cruces. Otro es para la PO-533, que discurre entre la capital dezana y el Alto do Faro, en el límite entre Rodeiro y Chantada. En la PO-534, que va desde Lalín hasta la localidad cerdedense de Folgoso, aparece otro radar, entre el kilómetro 2,75 y el 29,39. Y el último se mueve por la PO-841, que enlaza Pontevea y A Estrada, entre los kilómetros 11,71 y 22,15. Ya en el tramo coruñés de esta vía, sí hay un radar fijo en una zona limitada a 70 kilómetros por hora.

El 74% de las multas, por pisar en exceso el acelerador

El último balance oficial de la DGT sobre denuncias de tráfico, de 2023, contabiliza 196.107 multas en la provincia y las infracciones por exceso de velocidad captadas por radares fijos o móviles supusieron el 74%, con 146.000 en un año, es decir, 400 al día. Circular sin la ITV también es habitual, con 14.000 casos, a razón de casi 1.200 cada mes. Tampoco es extraño conducir sin permiso, bien porque nunca se obtuvo o porque está caducado o sin puntos. Son casi 3.000 denuncias al año, algo por debajo de prácticas como conducir bajo los efectos del alcohol (más de 5.000), de las drogas (poco más de 2.000) o sin seguro, que ronda las 3.700 multas.