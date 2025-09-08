Devoción de altura

Como cada 8 de septiembre, Natividad de la Virgen María, el santuario situado en la cima de O Faro volvió a llenarse de fieles en el día grande de su romería. Hubo misas cada hora desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, cuando tuvo lugar la solemne presidida por el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco; para la tarde aún quedaron dos eucaristías más.

Puesto de pulpo. | Bernabé/Javier Lalín

La montaña que divide Rodeiro y Chantada volvió a ser símbolo de la unión en la fe de centenares de romeros que a lo largo del día visitaron la capilla que corona el monte y que alberga misas todos los domingos a las 18:30 horas de junio a septiembre. Algunos hicieron el ascenso de rodillas o descalzos, bien para rogar algún favor a la Virgen del Faro, bien en agradecimiento por los ya concedidos.

Subida a pie al monte. | Bernabé/Javier Lalín

Pero el momento álgido de la devoción se vivió durante la procesión de las dos imágenes de la Virgen: la de la capilla del monte y la conocida como A Filla, que se guarda en la iglesia de Requeixo, a la que regresa cada 9 de septiembre y donde es recibida con una misa a las 19:30 horas, después de otra a las 17:00 en la capilla del Faro. Muchos quisieron pasar bajo las andas, una tarea nada sencilla dada la enorme masa de gente que llenaba la explanada de la cima del monte en esos momentos.

Las obligaciones religiosas dieron paso a las comidas, que algunas familias traían de casa y otras adquirían en el puesto de pulpo.