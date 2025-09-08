Concentración pro-Palestina hoy en Silleda
REDACCIÓN
Silleda
Hoy, 8 de septiembre, se celebran treinta concentraciones por toda Galicia por «el genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza», convocadas por Coordenadora Galega de Solidariedade con Palestina. Una de ellas será en Silleda, a las 21:00 horas en Praza do Siñor Afranio, delante del Concello. El cartel que anuncia los actos reivindicativos lo hace bajo «Galicia con Palestina, 2 años de genocidio, 77 años de ocupación».
