Clases de ajedrez en Espazo Xove Lalín, en octubre

REDACCIÓN

Lalín

Lalín dispondrá en octubre de clases de ajedrez para todos los niveles y edades en Espazo Xove Lalín, antes la Casa da Xuventude. Comenzarán el martes 7 del mes que viene, hasta finales de junio de 2026. Serán los martes lectivos y contarán con varios niveles: iniciación (16:00 a 17:.00 horas), nivel medio (17:30 a 19:00), nivel iniciación adultos (19:00 a 20:00) y nivel jugador de club (19:00 a 21:00). Las cuotas pueden variar entre 16 y 30 euros al mes dependiendo de las horas semanales y el nivel. Las clases serán impartidas por Juan Roberto Patiño Romarís, campeón individual gallego y técnico de ajedrez de la federación gallega. Es una actividad que cuenta con la colaboración de la Diputación de Pontevedra, concello de Lalín y la Xunta. La inscripción se debe realizar a través de escueladeajedrezlalin@gmail.com, o llamando al 651 36 53 75.

