Un bautizo maya en A Estrada

El Pazo de Xerlís de A Estrada fue escenario ayer de un atípico ritual. La pequeña Nerea fue bautizada con la compañía de sus padres, padrinos, familiares y amigos pero no lo hizo recibiendo el primer sacramento como marca la tradición cristiana –la más extendida en la zona– sino mediante un bautizo maya. La ceremonia llamó la atención de los invitados –e incluso del atónito personal del pazo estradense– aunque la encargada de oficiarla, la lalinense Carmen Carballude, apunta a que se trata de un tipo de bautizo cada vez más extendido en la zona.

La terapeuta dezana, responsable del centro de bienestar y salud de Lalín que lleva su nombre, nos explica que este tipo de ceremonias no siguen un guion marcado, por lo que cada una acostumbra a variar con respecto a las demás. Ni siquiera el escenario tiene que ser el mismo, ya que se pueden llevar a cabo tanto en un río, como en un restaurante como en una vivienda particular.

La idea central, según nos explica la propia Carballude, siempre es la misma, «presentar al bebé en la naturaleza y darle la bienvenida a la vida y a su viaje en este planeta». Todo gira de esta manera en torno a un ritual ancestral que simboliza la integración social del bebé en la comunidad y el inicio de su aprendizaje. Hay sin embargo elementos que se suelen repetir, como por ejemplo la introducción en la ceremonia de objetos cargados de simbolismos.

En el caso del bautizo de la pequeña Nerea, Carballude leyó un texto inicial, en el que ponía énfasis en la deseada unión con la naturaleza. La madre, al igual que su ayudante, recibió una capa de plumas durante la ceremonia, como guía de la pequeña. Junto al padre y los padrinos, mojaron a la niña en el agua como parte del ritual. Al finalizar, todos los presentes pudieron participar en este acto, mojando también sus manos y recibiendo una pluma.

Bodas chamánicas

«La gente se abre cada vez más a este tipo de ceremonias tribales», explica Carballude, quien nos amplía el círculo a otras celebraciones como las bodas. «Se puede hacer lo que quiera y como quiera la persona», detalla. «En la zona ya hice varios bautizos mayas como este y también oficié alguna boda chamánica», explica.