Anxo Cid y Belén Riádigos se llevan el Trail da Carixa

El ourensano Anxo Cid Corbillón y la silledense Belén Riádigos Cardigonde fueron el hombre y la mujer que mejores tiempos hicieron en el VI Trail da Carixa, disputado ayer bajo la lluvia. Él, integrante del club Castro Trail, cubrió los 22 kilómetros de este año –dos más que en anteriores ediciones– en 1 hora, 49 minutos y 6 segundos, mientras que la representante de Trasdeza Trail & Run lo hizo en 2 horas, 24 minutos y 27 segundos.

El podio masculino se completó con Yago Abeledo Iglesias, que paró el cronómetro en 1:51:07, y Daniel Pazó Giráldez, que lo detuvo en 1:52:53. También por debajo de las dos horas entraron Emilio Montilla Fernández y Roberto Riobó Estévez. En categoría femenina, Belén Riádigos estuvo escoltada por Pauline Jacob, que entró a 4 minutos y 4 segundos de la ganadora, y Alicia Prieto Sánchez, que empleó dos horas y media.

Participantes en la caminata. / Bernabé/Ángel Abeledo

En la modalidad por parejas, también sobre la distancia máxima de 22 kilómetros, se impusieron Xenxo Laso Vázquez y Javier Janeiro Cerdeira, del club Kórpore, con un tiempo de 1:55:57, por delante de Bruno Ferradás Souto e Iván Gutiérrez Souto (Os Soutos), que emplearon 2 minutos y 2 segundos más, y de Miguel Fernández Suárez y Juan Ramón Fondevila García (TDZ Trail & Run), que pararon el crono en 2:22:06. En categoría mixta, Manuel Ces Cristobo y Alba Midón Cebeiro (Os Terroeiras) fueron los mejores, con 2:47:55, seguidos de Susana Álvarez García y Fernando Martínez Rodríguez (Piruchos) y de Felipe Carbón Sueiro y Raquel Salgueiro Fernández (Rebekos). Solo completó la prueba una pareja femenina, la formada por Reme García y Patricia Rita Bowman López, bajo el nombre Las del Monte, con un tiempo de 3:43:48.

Un grupo de corredores baja la calzada empedrada de Carboeiro. / Bernabé/Ángel Abeledo

El trail por relevos incluía un tramo de 13 kilómetros y otro de 9. En este caso, el primer puesto fue para Adrián Escudero Rivas y Víctor Maneiro Freire (Vértices), con un tiempo de 1:48:37, seguidos de Moisés Álvarez Jorge y Ramón Barreiro Vázquez (Vértices Ulla) y de Marcos Maceira Peiteado y Diego Rivadulla Porto (Os Atrevidos). En categoría mixta ganaron Andrea Vázquez Álvarez y Lorenzo Otero Ramos (Puro Gas), con 2 horas y 16 minutos, por delante de Laura Louro Vázquez y Chema Quintián Agrafojo (Parchís) y de Alina Cimpean y Manuel Emilio Romero Trabazo (Luna e Chispa). En mujeres ganaron María Torres Castiñeira y Laura Rosende Saez (Leonas), con un crono de 2:36:31, segundas fueron Paula Paz Bermúdez y Marisa Lodeiro Matalobos (Estravértice) y terceras, Paola Fernández González y Vanesa Durán Martínez (Oxetivoxurrasco).

En categoría cadete, con 9 km de recorrido, cruzaron la meta Óscar Graciano Torea, que empleó 56 minutos y 49 segundos; Hugo Riádigos Aguiar, con 1 hora y 14 segundos; y Eloísa Fernández García, con 1:07:18.