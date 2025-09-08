Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Algarabía despídese cun último día de xogos e música

A exposición no museo Ramón Aller seguirá aberta ata finais de mes

Xogo de botes no parque. | Bernabé/ Ángel Abeledo

Antía Suárez

Antía Suárez

Lalín

Foi moi duro antonte cando se cancelou a loita de auga pola tarde, mais a veciñanza de Lalín levantouse onte con forzas para despedirse desta Algarabía cunha xornada máis calmada antes de comezala semana.

Concerto de Muaré na Praza das Pipas. | Bernabé/Ángel Abeledo

Arrancou o día co xa tradicional Lalín-Empalme-Lalín, un paseo para vehículos non contaminantes. Dende a organización comentan que aínda que moitos anos participan entre unha e tres persoas, este ano contaron con máis aforo. Ás 13:30 horas deu comezo a sesión vermú, este ano acompañada pola Banda de Alola e amigos. Pola tarde, houbo unha sesión de xogos tradicionais, onde se saltou á comba e xogouse aos botes. Un ano máis, os asistentes intentaron bater o récord do mundo, acadado por uns noruegos, de Pelota no Aire. Lamentablemente, non foi posible superar os 171 rebotes este ano, mais iso non significa que non se seguirán intentando para a próxima Algarabía. Por último, o broche de final de festa foi un concerto da banda Muaré, para despedirse desta edición.

A organización cualifica este ano como «moi positivo, un ambiente moi marabilloso, a xente respondeu moi ben e o tempo acompañou». Houbo elementos que destacaron por riba doutros, como o interese que xerou Arte na rúa, a organización celebra ver aos viandantes pararse para apreciar as obras. Tamén o concerto de Sandford Factory Music, o último do sábado que gustou e sorprendeu moito aos que conseguiron manterse espertos. Houbo un cartel con propostas moi interesantes, como RuxeRuxe, pero dende O Naranxo resaltan que, «este é un festival ao que a xente ven, independentemente do grupo que veña», explica Miriam Batán, da organización. Cabe recordar, que a mostra no museo municipal, Colectiva Algarabía, manterase aberta ata o final das festas de Lalín.

