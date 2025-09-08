Aguarda una hora por una ambulancia con una herida sangrante en la cabeza

Cerca de una hora tardó en llegar una ambulancia reclamada desde un restaurante de Graba después de que una clienta sufriese un accidente mientras aguardaba mesa para una celebración familiar. La mujer sufrió un mareo y se golpeó la cabeza contra el suelo, lo que le provocó una hemorragia por un oído. Fue atendida por dos familiares sanitarios (un médico y una enfermera), que le brindaron los primeros auxilios durante la tensa espera por la ambulancia. El facultativo, indignado con la tardanza, indicaba posteriormente que la mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico y que estuvo insconciente cuatro minutos.

El accidente se produjo en torno a las 14:30 horas y, de inmediato, se llamó al servicio de urgencias sanitarias. Poco antes de las 15:30 horas llegaron en taxi al restaurante una médica y una enfermera del PAC de Silleda. Fuentes del área sanitaria indican que la demora fue de unos 20 minutos desde que recibieron el aviso. Instantes después se presentó la ambulancia y se vivieron momentos de tensión, al recibir los reproches de algunos presentes. La herida, de 57 años y vecina de Negreiros –la comida era por la fiesta de la parroquia–, fue llevada en el vehículo sanitario hasta el PAC de Silleda, en donde la aguardaba un helicóptero para su inmediato traslado al hospital.