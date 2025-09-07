Teta e Coliño reanuda desde el jueves sus citas mensuales
REDACCIÓN
Lalín
Teta e Coliño reanuda sus encuentros mensuales con una primera cita el próximo jueves, día 11, a las 18:00 horas. El grupo de apoyo a la crianza ha solicitado la ludoteca del edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero y está pendiente de la autorización municipal. Cuentan con familias nuevas y aguardan sumar más al espacio de encuentro y cuidados. Quienes deseen participar deben inscribirse previamente mediante un formulario disponible en su perfil de Facebook.
