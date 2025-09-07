La Ruta Cabalar de Silleda congrega a 130 aficionados

La Ruta Cabalar de Silleda congregó ayer, en su quinta edición, a unos 130 aficionados al mundo ecuestre. Jinetes y monturas se citaron en la Feira Internacional de Galicia a las 16 horas para emprender un recorrido de veinte kilómetros por las parroquias de Ponte, Saídres, Carboeiro y Negreiros, además de la propia Silleda. Al caer la noche, de regreso en el recinto ferial, compartieron una cena animada con la música de Raquel Pallares y un DJ.