Rodeiro vai de excursión a Allariz
Medio cento de veciños visita esta vila e o santuario dos Milagres en Baños de Molgas
Cincuenta e un veciños pertencentes ás parroquias de Rodeiro, que rexe no espiritual o sacerdote e vicearcipreste de Deza Alvito García Fente, realizaron o pasado mércores a súa tradicional excursión anual, visitando nesta ocasión os concellos ourensáns de Baños de Molgas e Allariz.
Dende Rodeiro un autobús de Autocares Presas levou aos participantes ata a municipio de Baños de Molgas, para visitar o célebre santuario dos Milagres do Monte Medo, construído no lugar en que, segundo a lenda e a tradición, aparecera no século IX a Nai de Deus a unha pastora, erguéndose alí mesmo un fermoso santuario no século XVIII, que mestura os estilos barroco e neoclásico, que sería declarado Monumento Nacional no ano 1982. Logo de asistir a misa e a posterior novena, que nestas datas se celebra con remate na romaría principal do 8 de setembro á que concorren milleiros de romeiros, algúns chegados da comarca de Deza, os asistentes xantaron pola súa conta, nalgún dos postos que xa están instalados no amplo recinto do santuario, para a referida celebración anual.
Pola tarde e na mesma comarca ourensá, visitaron a vila de Allariz, onde os participantes tiveron liberdade para achegarse aos monumentos e museos máis sobranceiros desta fermosa vila que se formou a orelas do río Arnoia, que aquí ofrece fermosos paisaxes de ribeira.
Cabe sinalar que en anos anteriores por estas mesmas datas os veciños das parroquias de Rodeiro que leva Alvito García Fente xa visitaran O Cebreiro, o mosteiro de Samos e a igrexa románica de San Xoán de Portomarín, no ano 2023, e o santuario das Ermidas, en Viana do Bolo, e o Colexio do Cardeal de Monforte, o pasado ano 2024, excursións das que tamén demos conta neste xornal.
