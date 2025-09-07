Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión de exalumnos del grupo de Ribela

REDACCIÓN

A Estrada

El antiguo colegio de la parroquia estradense de Ribela, en Carracedo, acoge hoy la primera Xuntanza Alumnos Escola de Ribela. Pulpo y churrasco serán la base de la comida de confraternidad. José Luis Rivas Souto y Juan Nodar Souto se han puesto al frente de la organización de este evento, en el que se recopilarán historias del llamado grupo escolar de Carracedo (Ribela) que abrió sus puertas a mediados de los años 60.

