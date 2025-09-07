Reunión de exalumnos del grupo de Ribela
REDACCIÓN
A Estrada
El antiguo colegio de la parroquia estradense de Ribela, en Carracedo, acoge hoy la primera Xuntanza Alumnos Escola de Ribela. Pulpo y churrasco serán la base de la comida de confraternidad. José Luis Rivas Souto y Juan Nodar Souto se han puesto al frente de la organización de este evento, en el que se recopilarán historias del llamado grupo escolar de Carracedo (Ribela) que abrió sus puertas a mediados de los años 60.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda en Vigo
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- La peliaguda excarcelación del homicida de Lavadores
- Faurecia pagará más de 6 millones a la plantilla de Madera Fiber por el cierre