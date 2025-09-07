Reabre al tráfico la conexión de la AG-59 en A Ramallosa

El próximo lunes 8 de septiembre se restablecerá el tráfico del enlace de A Ramallosa de la AG-59, que había tenido que ser cerrado para el avance de las obras de prolongación de esta autovía Santiago-A Estrada

Desde la Consellería de PLanificación de Infraestruturas informaron que se abrirá el tramo cortado entre el enlace de Os Verxeles y el de A Ramallosa y el enlace de conexión con la Ramallosa. Los vehículos utilizarán parte del tronco del nuevo tramo construido y los ramales de entrada y salida que ya estaban en servicio antes del cierre.

La Xunta sigue avanzando hacia el final de la ejecución de la primera fase de la prolongación de la autovía entre A Ramallosa y A Estrada, con la previsión de finalizarlo este año y con una inversión de más de 33 millones de euros.

El cierre ejecutado en verano permitió ejecutar 300 metros lineales del tronco del futuro tramo de la autovía, con trabajos de excavación y relleno de las plataformas de la autovía, y ejecución de un muro, obras de drenaje transversal, pavimentado de cunetas y ejecución de capas de firmes entre otros.

También está en marcha el proyecto para la última fase de esta autovía, entre Pontevea y O Rollo, de 4 kilómetros y con una inversión de más de 30 millones. Una vez finalizados los 7,5 kilómetros de la prolongación de esta autovía, libre de peaje, los tiempos del viaje entre Santiago y A Estrada se reducirán a diez minutos.