«El pueblo es más cómodo pero ya no nos vemos en un piso»

San Xurxo de Vea celebró ayer el día del Carmen y la familia de Begoña y Josefa «Sefa» Rebollo Mera aprovechó la ocasión para reunirse. Un total de 53 personas de cuatro generaciones diferentes se juntaron en Guntín para acudir a la misa y celebrar una comida. Aprovechando la ocasión nos citamos con las dos hermanas que hasta hace dos años tenían su vida montada en el pueblo de A Estrada y que un día decidieron volver a su aldea de nacimiento con sus familias. Ellas ejemplifican la tendencia contraria, la vuelta al rural, y explican por qué un lugar como Guntín pasó de llevar años con 5 o 6 vecinos censados a 11.

Tanto Sefa como Begoña vivían desde hace años en la avenida de Santiago de A Estrada. La primera en la zona de Figueiroa y la segunda cerca del antiguo centro de salud. Las dos estaban casadas y tenían una hija, Estela en el caso de Begoña, y Ainoa, por parte de Sefa. La vida de ambas cambió sin embargo cuando su padre enfermó. En ese momento Sefa decidió volver a su casa en Guntín con su familia para cuidar de su padre, que falleció meses después, y su madre. Begoña por su parte se mudó solo unos meses después, tras remodelar una casa que la familia tenía a un kilómetro de distancia de la vivienda familiar. Dos años después de aquel regreso a sus orígenes ni una ni otra valoran la opción de volver a A Estrada. «El pueblo es más cómodo para muchas cosas pero ya no nos vemos apretados en un piso», nos explica Begoña.

«Yo siempre fui de aldea pero David y Ainoa notaron más el cambio», recuerda Sefa. «Son cosas diferentes. El pueblo es más cómodo. Cuando vivíamos en A Estrada Ainoa iba siempre andando a todos lados. Ahora tenemos que llevarla nosotros. Está además en una época en la que ya quiere salir y echa de menos el piso. Le tira además Santiago, porque juega al fútbol allí».

Sefa recuerda cuando ella era pequeña, en la aldea de Guntín y en las otras cercanas, había más gente de su edad pero ahora, todo cambió. «La mayor parte de la gente joven se marchó. En la aldea ya o hay vida. Quedan unas cuantas señoras mayores», lamenta ante la falta de amigos de Ainoa, quien tiene en su perra Luna a su fial compañera. «Aquí puede tener perra, tiene piscina... también hay cosas que aquí puede tener y en un piso no», afirma Sefa.

Begoña por su parte admite que su familia llevó bien el cambio desde el principio. «El único inconveniente que tiene vivir en la aldea es que dependes del coche para todo pero aquí tienes más libertad y también más espacio. No estás apretado como en un piso. En un piso tienes que tener cuidado de no molestar a los vecinos, o te pueden molestar ellos. Aquí ni siquiera te tienes que arreglar para salir a la calle», bromea. Su hija Estela ya tiene además 23 años y coche propio, lo que le da libertad a la hora de moverse. La familia mantiene su piso en la avenida de Santiago de A Estrada, aunque reconoce que no piensan en volver.

Las familias de Begoña y Sefa han permitido que las aldeas de Guntín y Valcárceles aumenten un poco de población, en una curva que suele ser a la inversa en la mayor parte de las aldeas del rural estradense. En el caso de Guntín, incluso duplicaron su población, un caso realmente atípico que solo se explica por el regreso a los orígenes de las dos hermanas.