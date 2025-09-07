«Protexer a saúde animal é protexer a nosa propia»
Verónica Gómez lidera o proxecto investigador sobre as diarreas neonatais no gando vacún, un problema económico para os gandeiros, pero tamén de saúde para a humanidade, xa que para combatela úsanse antibióticos, moitas veces en exceso, o que aumenta o risco das perigosas resistencias bacterianas.
M.G.P.
Cando e como xorde este proxecto investigador?
Xorde a raíz da convocatoria deste ano das accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores agrícola, gandeiro, forestal e da industria agroalimentaria que se promoven dende a Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal). A idea parte das inquedanzas e conversas co persoal veterinario das Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeiras (ADSG), co que participamos noutros proxectos de investigación; cos compañeiros do departamento de bacterioloxía do Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Galicia (Lasapaga) e co persoal do equipo da catedrática Azucena Mora do Laboratorio de Referencia de Escherichia coli (LREC) da Facultade de Veterinaria de Lugo.
Que se busca neste proxecto?
A diarrea neonatal bovina é unha síndrome multifactorial que provoca importantes perdas económicas tanto no sector de vacún de carne como de leite. Entre os principais axentes patóxenos primarios implicados destaca Escherichia coli (E. coli), aínda que tamén poden intervir virus e parasitos. O enfoque terapéutico inclúe con frecuencia o uso de antibióticos, o que ao longo dos anos contribuiu ao incremento do risco de aparición de resistencias antimicrobianas. O proxecto busca estudar as diarreas, a mellora do diagnóstico e a optimización na toma de decisións terapéuticas, o que se traducirá nunha redución dos custos neste sector produtivo. Traballarase para mellorar o nivel sanitario e zootécnico das explotacións gandeiras mediante o deseño e aplicación de programas de profilaxe e control desta enfermidade.
A diarrea neonatal é un problema relevante con importante impacto na rendibilidade das explotacións. É a bacteria ‘E.coli’ a súa causa única ou principal?
A diarrea neonatal bovina é probablemente a principal causa de morbilidade e mortalidade en tenreiros recentemente nados e unha importante fonte de perdas económicas debido aos custos directos, aos tratamentos e aos efectos a medio e longo prazo sobre o rendemento destes animais. É unha síndrome multifactorial producida por factores de orixe infecciosa e non infecciosa. Entre as causas de orixe infecciosa podemos atopar patóxenos víricos como rotavirus, coronavirus principalmente, patóxenos bacterianos coma E. coli, Salmonella spp e Clostridium perfringens entre outros; e parasitarios como Cryptosporidium parvum, Eimeria spp. e Giardia duodenalis, sendo habituais coinfeccións. A bacteria E. coli forma parte da microbiota comensal do tubo dixestivo da maior parte dos mamíferos colonizando o tracto gastrointestinal do neonato ás poucas horas de vida. Aínda que a maior parte das cepas de E. coli xogan un papel inocuo ou mesmo beneficioso, algunhas cepas adquiren factores de virulencia específicos que lles confiren a capacidade de producir unha ampla variedade de infeccións.
É a mesma ‘E.coli’ que nos afecta aos humanos?
Na maioría dos casos, as cepas patóxenas de E. coli presentan especificidade de hospedador ao que afectan, por exemplo, as responsables da diarrea neonatal bovina non son as mesmas que afectan aos neonatos humanos. Con todo, as bacterias resistentes aos antibióticos, sexan E. coli ou doutras especies, poden circular entre os compartimentos humano-animal-ambiental. Deste modo, este proxecto non só busca optimizar o uso terapéutico dos antibióticos , senón que tamén contribúe indirectamente á protección da saúde humana e ambiental, en liña coa aproximación One Health.
Son os antibióticos o único tratamento para esta diarrea en bovinos ou hai alternativas?
Nesta enfermidade existen moitos factores de risco que poden favorecer a súa aparición, por iso hai que incidir na prevención desde o manexo da vaca seca ata o momento do parto, así como nun adecuado aporte de costro de calidade, limpeza e desinfección adecuada das instalacións, protocolos antiparasitarios e pautas de vacinación entre outros. Non debemos esquecer que os antibióticos só deben usarse cando se diagnostica un axente patóxeno bacteriano. Na actualidade, tanto en medicina humana como en veterinaria, a recomendación prioritaria é a prevención: evitando a enfermidade, evítase tamén a necesidade de recorrer ao tratamento.
Hai un mal uso ou abuso de antibióticos nas granxas para combater esta infección?
Actualmente a prescrición de antibióticos por parte do persoal veterinario, xunto coa aplicación da recente normativa, garanten o uso axeitado destes medicamentos, administrados tras unha evidencia baseada na clínica, illamento do axente bacteriano e o antibiograma. No entanto, durante moito tempo o tratamento da diarrea neonatal incluíu con frecuencia un emprego excesivo ou indebido de tratamentos antibióticos, incluído o profiláctico. Esta situación contribuíu ao longo dos anos ao incremento do risco de aparición de resistencias antimicrobianas que, sumado, no caso específico de E. coli, á elevada diversidade antixénica desta bacteria, dificulta o control eficaz desta enfermidade.
Está medida a resistencia bacteriana, neste caso da ‘E.coli’, a antibióticos en Galicia ou noutros lugares?
A resistencia bacteriana aos antibióticos tamén chamada a pandemia silenciosa é, segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), un dos problemas de saúde máis preocupantes para a humanidade no século XXI. Estudos recentes apuntan que en 2050 a resistencia aos antibióticos podería ser a principal causa de morte por encima de enfermidades como o cancro e a diabetes. É un problema mundial que debemos atallar entre todos, no que a comunidade científica está moi involucrada. Dende hai anos, numerosos estudos, incluída a miña tese doutoral, indican a presenza de resistencia da E. coli a diferentes familias de antibióticos tanto en mostras de animais de produción como de compañía, así como en alimentos de orixe animal e vexetal.
Empeza a haber coñecemento do concepto One Health nas explotacións galegas e na sociedade galega en xeral ou aínda está moi verde?
A resistencia bacteriana aos antibióticos é un dos problemas de saúde que mellor ilustra o enfoque One Health, unha soa saúde. Baséase no principio de que a saúde humana, animal e medioambiental están intrinsecamente vinculadas. Soamente pode alcanzarse unha soa saúde cando se realicen esforzos conxuntos nestes tres ámbitos. Protexer a saúde dos animais contribúe a protexer a nosa propia saúde. A saúde animal é, ademais, fundamental para a obtención de alimentos sans e seguros para o consumo humano. Por este motivo é tan importante o papel dos nosos gandeiros e gandeiras. Dende a Agacal convócanse anualmente xornadas de transferencia ao sector agrario co obxectivo transversal de favorecer a competitividade do noso medio rural mediante a mellora do acceso aos resultados da investigación.
