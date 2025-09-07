Programan tres talleres digitales para mayores en Viascón, Cerdedo y Tenorio

La Diputación programa a partir del lunes cerca de 70 clases de capacitación tecnológica del programa +Reto Dixital en Cerdedo-Cotobade, con tres nuevos talleres en los que participarán 39 vecinos y vecinas de la localidad. Catorce asistirán en el curso del lunes, Sergas, a súa aplicación electrónica e TELEA en Casa do Pobo en Viascón, constará de dos sesiones, el lunes y el martes, en horario de 10:00 a 13:30 horas. También el lunes y martes, en horario de 16:30 a 19:00, en el Centro sociocultural de Cerdedo, tendrá lugar la acción Uso da banca móbil e as compras electrónicas, con 10 participantes. El miércoles y el jueves habrá dos sesiones de Sede electrónica da Deputación de Pontevedra e do meu concello, con 15 alumnos en el de centro sociocultural de Tenorio.