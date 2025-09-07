Alrededor de 340 personas compiten hoy en la sexta edición del Trail da Carixa, con una distancia de 22 kilómetros para la categoría individual y de parejas, de 13 + 9 km en la carrera de relevos y de 9 km para los cadetes y los participantes en la caminata. La salida se dará a las 10:00 horas desde el área recreativa, salvo para los de la categoría cadete, que comenzarán a las 11:30. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada sección. El programa de actividades arrancó ayer con el Pequetrail, que congregó a sesenta niños y niñas desde las once de la mañana: 30 en esquíos, e 2 a 6 años y con 500 metros de recorrido; 15 en corzos, de 7 a 9, con 1.000 metros; y 15 en xabarís, de 10 a 14, con 3.000 metros. Hubo premios para todos.

El Pequetrail de A Carixa reúne a 60 niños en el área recreativa