Las obras en el Museo Reimóndez Portela arrancan la semana del 15

“En la semana de 15 de septiembre será protagonista el inicio de las esperadas obras del Museo Reimóndez Portela para su pronta reapertura. Hablamos de obras que tienen que ver con la mejora de sus fachadas, de los cierres exteriores, de la conservación de las paredes interiores, nueva instalación eléctrica y mejora de las diferentes carpinterías”. El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, anunciaba así este fin de semana el inminente inicio de los trabajos necesarios para afrontar la reapertura de una infraestructura cultural que lleva más de una década cerrada al público.

“Son unas obras que durarán varias semanas y que llevan asociado un importe de 50.000 euros”, continuó Louzao, que informó de que la actuación en el también denominado Museo do Pobo Estradense contará con la colaboración de la Consellería de Cultura. “Es el impulso necesario para que muy pronto A Estrada vuelva a tener este céntrico espacio dedicado a su cultura y a su historia, dos aspectos que centrarán el discurso museístico”, dijo el regidor.

Aunque el arranque de las obras se demoró levemente con respeto a los tiempos inicialmente previstos, la actuación tiene ya, pues, un horizonte claramente definido y llega después de que en los últimos meses se había estado realizando en estas instalaciones municipales la retirada de diverso material que no era susceptible de someterse al proceso de catalogación y ordenamiento de fondos que se realizará tras la ejecución de las reformas ahora previstas.

Los trabajos suponen una actualización y puesta a punto del recinto tras años de cierre continuado, si bien es cierto que en esta ocasión se apuesta por que el acondicionamiento llegue también al patio exterior para que, cuando se produzca la pronta reapertura, este pase a integrarse al recorrido expositivo.

En el exterior se contempla la restauración de las carpinterías de madera mediante un decapado del barniz existente en mal estado, con posterior lijado, nuevo barnizado y sellado. Se pintarán las rejas ubicadas tanto en las carpinterías como en el cierre de la parcela y se limpiarán los muros de piedra del edificio y del cierre de la parcela. Se aprovechará para retirar sedimentos de la zona empedrada y se sembrará hierba en el área ajardinado.

Ya en el interior, las obras contemplan el relevo del cuadro eléctrico; lijado y empastado de muros interiores deteriorados por la humedad; aplicación de pintura plástica satinada y la formación de un falso techo de yeso en el despacho de la planta alta.

El Museo do Pobo Estradense se trasladó al edificio que ocupa en el año 1996, en la sede del antiguo Matadero Municipal. En los últimos años el inmueble fue objeto de varias actuaciones de mejora estructural y de renovación de la cubierta, creándose zonas nuevas, como la galería perimetral de la nave central.

Aunque no se tiene una cifra exacta de las piezas que integran los fondos del museo que lleva el nombre del humanista Manuel Reimóndez Portela, la última estimación barajada por la dirección apunta la que puede estar por encima de las 2.000. Entre ellas figuran muchas etnográficas (algunas vinculadas al trabajo del lino, a la labranza o a la tornería), arqueológicas, pictóricas o fotográficas.