Maril critica el retraso del skate park: «Menos actuación y más ejecución»

El portavoz municipal del PP de Silleda, Ignacio Maril, critica el retraso de la obra del skate park, cuyo inicio fue anunciado por el gobierno local en julio. Lo considera «una muestra más de que la alcaldesa solo vive para hacer anuncios en las redes, pero después es incapaz de llevar a cabo la gestión».

Maril sostiene que la obra tenía que estar terminada en enero pasado, pero desde que se anunció su inicio «aún no se ha hecho nada». Cuestiona, sobre todo, que no se agilizasen los trámites para que los niños pudiesen tenerla lista para utilizarla en verano. El concejal popular ve esta situación «un despropósito y otra muestra del desgobierno y de la nefasta gestión» de la alcaldesa, «a quien solo le preocupa vender humo». Le recomienda «menos cuento y actuación, y más gestión y ejecución».