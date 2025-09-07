Jornada sobre salud mental en Silleda el martes
REDACCIÓN
Silleda
La Praza Siñor Afranio albergará el martes, día 9, de 10 a 14 horas, una mesa informativa sobre salud mental, organizada por el Concello de Silleda en colaboración con Saúde Mental Feafes Galicia y las asociaciones Itínera y Fonte da Virxe, para aportar información veraz y recursos. El público podrá acceder a materiales divulgativos y conversar con profesionales especializados y voluntariado de las entidades participantes.
