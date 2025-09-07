Cerca de noventa personas se acercaron este pasado sábado al Parque do Lago en Rodeiro para disfrutar de una jornada sobre migración Raíces e Horizontes, impulsadas desde la tenencia de alcaldía y a Concellería. Una tarde de fiesta pero también de comunicación, para trabajar la conciencia. Alberto Lamazares explicó que «mientras a los inmigrantes se les siga tratando con desprecio, sobre todo por partidos políticos de la derecha, estas jornadas son más que necesarias para la buena convivencia y terminar con los prejuicios». En el evento, además del buen ambiente y la comida internacional, destacó la dura historia de una familia palestina, que contaron su experiencia y cómo aún tienen parientes allí.

Una jornada sobre migración que llega para quedarse en Rodeiro