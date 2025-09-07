Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una jornada sobre migración que llega para quedarse en Rodeiro

Cerca de noventa personas se acercaron este pasado sábado al Parque do Lago en Rodeiro para disfrutar de una jornada sobre migración Raíces e Horizontes, impulsadas desde la tenencia de alcaldía y a Concellería. Una tarde de fiesta pero también de comunicación, para trabajar la conciencia. Alberto Lamazares explicó que «mientras a los inmigrantes se les siga tratando con desprecio, sobre todo por partidos políticos de la derecha, estas jornadas son más que necesarias para la buena convivencia y terminar con los prejuicios». En el evento, además del buen ambiente y la comida internacional, destacó la dura historia de una familia palestina, que contaron su experiencia y cómo aún tienen parientes allí.

