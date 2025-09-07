Industria, construcción, transportes y servicios sociales demandan personal

El Servicio de Orientación Laboral del Concello de Lalín ha atendido a 3.475 personas en sus cuatro años de funcionamiento, «consolidándose como un recurso estratégico de apoyo a la ciudadanía», en palabras de la concejala de Empleo, Beatriz Canda. Desarrolla una labor continua de apoyo y acompañamiento, facilita información actualizada sobre el mercado laboral del municipio y la comarca y contribuye a la mejora de la empleabilidad y al fortalecimiento del tejido socioeconómico local.

Entre enero y agosto de 2025, el servicio ha recibido a 735 personas demandantes de trabajo, a las que les ha aplicado procedimientos de evaluación de empleabilidad, diseño de itinerarios personalizados e implementación de acciones de orientación y acompañamiento adaptadas a sus necesidades. «A través de itinerarios de orientación profesional individualizados y programas formativos específicos, refuerza las competencias profesionales de las personas demandantes de empleo, mejorando su empleabilidad y favoreciendo su inserción laboral», explica Canda.

Ofrece recursos especializados que incluyen la evaluación de competencias profesionales para la identificación precisa de las capacidades individuales y la orientación personalizada en el proceso de inserción laboral, adaptada al perfil del usuario y a las necesidades del mercado, indica. También proporciona asesoramiento técnico en la elaboración de currículos y en la preparación para entrevistas, reforzando las habilidades comunicativas y la autoconfianza necesarias para optimizar la participación en los procesos de selección.

El servicio dispone de información actualizada y detallada sobre la dinámica del mercado laboral en la comarca, identificando sectores y perfiles profesionales con mayor demanda en aras a la planificación y toma de decisiones. En los primeros ocho meses del año muestra una alta demanda de perfiles profesionales muy variados, que van desde puestos vinculados con la industria y la construcción, como operarios industriales de obra, fontaneros, albañiles, electricistas, electromecánicos, pintores, montadores de maquinaria o trabajadores de fábricas de madera, hasta ámbitos relacionados con los servicios sociales y la atención a las personas, como enfermeros, auxiliares, técnicos de dependencia, cuidadores y asistentes domiciliarios. También destacan las oportunidades para conductores con permisos específicos, personal de hostelería, administrativos, comerciales, contables, coordinadores de servicios sociales y profesionales de control de calidad en la industria alimentaria, así como para jóvenes de almacén y responsables administrativos y de obra.

Estas ofertas reflejan una diversificación creciente del tejido laboral dezano, en el que conviven sectores tradicionales como la industria y la construcción con una apuesta cada vez más fuerte por los servicios sociales, la sanidad, la hostelería y la administración. «La amplitud de perfiles solicitados muestra que las empresas y entidades precisan tanto mano de obra especializada en tareas técnicas como profesionales capaces de responder a las nuevas demandas sociales», señala Canda.

Casi 200 boletines con 3.690 ofertas de trabajo

Desde noviembre de 2021, el Servicio de Orientación Laboral del Concello de Lalín, en coordinación con la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, refuerza la difusión de oportunidades profesionales a través de una página y de un perfil específicos en Facebook. Este canal digital permite una comunicación más ágil y eficaz con la ciudadanía, facilitando el acceso a ofertas de empleo actualizadas, recursos formativos e información de interés para la inserción laboral.

A través de esta plataforma se publican de forma continua ofertas de empleo, ayudas y servicios de orientación, complementadas con un boletín semanal que facilita el acceso a la información y la comunicación directa entre demandantes y oportunidades laborales, consolidando al Concello como «referente en la promoción del empleo de Deza», valora Canda.Desde su lanzamiento, hace casi cuatro años, han sido emitidos un total de 193 boletines informativos de ofertas de empleo, que recogen y difunden un volumen acumulado de 3.690 oportunidades laborales. Este esfuerzo sostenido refleja el compromiso con la dinamización del mercado de trabajo y la mejora de la empleabilidad.