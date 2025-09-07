A Grela, la cruz que reúne a todos los santos

La parroquia estradense de Codeseda vivió ayer una nueva edición del Encontro na Cruz da Grela, una histórica tradición que volvió a congregar a un gran número de personas en el Monte da Grela. La procesión arrancó desde la iglesia parroquial, con la salida de los santos desde Codeseda. Lo hicieron acompañados por la Banda de Música Cultural da Estrada. Media hora después partía desde la capilla la procesión comandada por la Virxe de Guadalupe da Grela. En su camino hacia el monte iba acompañada por la Santa Rita de San Xorxe de Cereixo, el San Xoán de Liripio y el San Ramón, el pequeño santo que portan los niños.

Procesión hacia la cima del monte. | Bernabé Ángel Abeledo

Tras juntarse ambas procesiones comenzó el paseo final hasta la Cruz de A Grela, que preside la esplanada natural que forman los cruces de los caminos que iban hacia O Coto, A Portela, A Grela y a Codeseda. Allí se realizó la tradicional ofrenda a los difuntos. Una vez finalizado, se emprendió el camino de vuelta a la capilla de A Grela, donde se celebró una misa cantada. En esta ocasión no se pudo organizar la tradicional cena pero contaron con puestos de pulpo y churrasco, en una fiesta nocturna que contó con la música de Los Tamega y la Banda Municipal de A Estrada.

Porteo de una imagen de pequeño tamaño. | Bernabé/Ángel Abeledo

La procesión de A Grela es una tradición que la parroquia estradense recuperó en el año 2015 tras casi cincuenta años en el olvido.