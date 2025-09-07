A Grela, la cruz que reúne a todos los santos
El Encontro da Cruz da Grela es una de las más antiguas tradiciones de A Estrada y cada año congrega a numerosos fieles y curiosos. Ayer, la Virxe de Guadalupe y los santos volvieron a subir al monte de A Grela y, una vez más, no lo hicieron solos.
La parroquia estradense de Codeseda vivió ayer una nueva edición del Encontro na Cruz da Grela, una histórica tradición que volvió a congregar a un gran número de personas en el Monte da Grela. La procesión arrancó desde la iglesia parroquial, con la salida de los santos desde Codeseda. Lo hicieron acompañados por la Banda de Música Cultural da Estrada. Media hora después partía desde la capilla la procesión comandada por la Virxe de Guadalupe da Grela. En su camino hacia el monte iba acompañada por la Santa Rita de San Xorxe de Cereixo, el San Xoán de Liripio y el San Ramón, el pequeño santo que portan los niños.
Tras juntarse ambas procesiones comenzó el paseo final hasta la Cruz de A Grela, que preside la esplanada natural que forman los cruces de los caminos que iban hacia O Coto, A Portela, A Grela y a Codeseda. Allí se realizó la tradicional ofrenda a los difuntos. Una vez finalizado, se emprendió el camino de vuelta a la capilla de A Grela, donde se celebró una misa cantada. En esta ocasión no se pudo organizar la tradicional cena pero contaron con puestos de pulpo y churrasco, en una fiesta nocturna que contó con la música de Los Tamega y la Banda Municipal de A Estrada.
La procesión de A Grela es una tradición que la parroquia estradense recuperó en el año 2015 tras casi cincuenta años en el olvido.
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda en Vigo
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- La peliaguda excarcelación del homicida de Lavadores
- Faurecia pagará más de 6 millones a la plantilla de Madera Fiber por el cierre