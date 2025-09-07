Ezequiel presenta en Abades su obra sobre onomástica

José Mª Ezequiel Ferrer presentó su obra 1.448 nombres del mundo para mi bebé en el santuario de Nuestra Señora de los Desamparados, de Abades. Durante el acto, celebrado a las seis de la tarde, el autor estuvo acompañado por la concejala de Cultura de Silleda, Mónica González Conde; Erea Rey Presas, graduada en historia y concejala del BNG; Patricia Seijas Fernández, de Foto Estudio Bernabé; y Daniel González Alén, cronista oficial de Deza. También asistió el sacerdote de la parroquia, José Pérez Barreiro, que a continuación ofició la misa.