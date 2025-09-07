El Golmar y el García Barros, que desbanca al Laxeiro, son los centros más concurridos

Los centros educativos reabrirán mañana sus puertas para el inicio del curso 2025-2026 y las comarcas Deza y Tabeirós-Terra de Montes contarán este año con 6.412 alumnos, aproximadamente un centenar menos que hace un año, según los datos proporcionados por los propios centros. Estas cifras difieren ligeramente de las publicadas por la Consellería de Educación esta misma semana, debido a los cambios realizados en las últimas jornadas. En este sentido, cabe apuntar que los centros educativos cuentan aún con un plazo extraordinario de matrículas que abrió el 1 de septiembre, lo que significa que aún quedan alumnos por tramitar en varios casos.

A tenor de los datos recogidos, los IES Laxeiro, de Lalín, y Antón Losada Diéguez, en A Estrada, son los centros de las comarcas que más alumnado han perdido para el curso que ahora comienza. Cada uno de ellos presenta medio centenar de estudiantes menos que el año anterior. En el caso estradense, el Manuel García Barros absorbe la masa de alumnos que cede su vecino y se convierte en el instituto más concurrido del área, con 467 estudiantes, 298 de ESO y 169 de Bachillerato.

El saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) en todos los concellos de las comarcas, como en Galicia en general, es negativo, tal como reflejan los datos del Instituto Galego de Estadística. Por lo tanto, con una tasa de nacimientos tan reducida es normal que el número de alumnos caiga cada vez más. La bajada más pronunciada es para los estudios de secundaria, ya que la cifra de los de primaria solo desciende en ocho de un curso para otro. El CEIP Pérez Viondi presenta la mayor disminución en términos absolutos, con 16 alumnos menos, pues pasa de tener 384 a 368 este año. Por lo general, son variaciones pequeñas en la práctica totalidad de los centros, dejando un total de 3.839 en comparación con 3.847 del curso pasado.

Como ya viene siendo habitual, el centro educativo con mayor número de alumnos de ambas comarcas es el CEIP Xesús Golmar de Lalín, con un total de 605 entre Infantil (150) y Primaria (455); son siete matrículas más este año. El colegio que gana más alumnos es el CPR Scientia Lalín, si bien los datos del curso precedente eran estimativos: pasa de los 172 de entonces (56 en Infantil y 116 en Primaria) a los 205 para este curso (77 y 128, respectivamente).

El centro con menor número de estudiantes es el CEIP Pío Cabanillas de Dozón, también el municipio de las comarcas con menos habitantes, ya por debajo del millar en el último censo oficial. En total están matriculados 25 alumnos, 8 para Infantil y 17 para Primaria. En todo caso, solo pierde un alumno de un curso para otro. Además, desde la dirección del centro apuntan que este año, aunque todavía no está formalizado, les van a entrar alumnos extranjeros que no disponen aún de los papeles en regla, lo que significaría que la cifra puede aumentar en el momento en que se hagan efectivas esas matrículas.

matriculaciones en deza tabeiros / Hugo Barreiro

No es el único caso. Otros centros, como el colegio Pérez Viondi, de A Estrada, también comentan que aún tienen matrículas en lista de espera, pendientes de que les den luz verde desde Educación. En esta línea, el CEIP Plurilingüe de Silleda tiene cinco alumnos en espera; el San Xoán Bautista de Cerdedo calcula que tiene tres pendientes; y el IES Chano Piñeiro, de Forcarei, cuatro.

Hay varios centros de educación que mantienen el mismo número total de alumnos que el año pasado: Escuela Infantil de Donramiro, de Lalín (20); CEIP Cerdeiriñas, de Piloño, en el municipio de Vila de Cruces (67); San Xoán Bautista, de Cerdedo (40); y el instituto Ramón María Aller Ulloa (430).

En cuanto a secundaria, los centros con menor masa de estudiantes que cuentan con ESO y Bachillerato es el IES Chano Piñeiro, con 121 alumnos, 97 en ESO y 24 en Bachillerato; seguidos del CPR María Inmaculada de Silleda (124 en estudios secundarios) y el IES Marco Camballón de Vila de Cruces (157). De los institutos que solo cuentan con la educación secundaria obligatoria, el Avelina Valladares de A Estrada es el que más estudiantado tienen para este año, con 207 totales, 22 más que en el anterior curso. El que menos es el CPI de Rodeiro, con 44.

Este año aún no se saben las cifras de alumnado adulto que cursan este nivel de estudios en las comarcas. Su retorno a las aulas está previsto para octubre, por lo que los plazos de matrícula todavía se mantienen abiertos. Los mismo ocurre para los distintos ciclos de Formación Profesional.

Obras pendientes

La vuelta al cole se realiza con una jornada especial de presentaciones y recepción al alumnado. Algunos centros estrenarán instalaciones, como el nuevo patio cubierto del colegio público de Silleda, pendiente de algunos remates. En otros casos las primeras jornadas de clase convivirán con obras, como las que se están ejecutando en los colegios estradenses Pérez Viondi y O Foxo o en el de Agolada, que dispone de mobiliario nuevo. La primera fase de mejora de la seguridad y el sistema de incendios en el IES Laxeiro terminará, previsiblemente, a lo largo de este mes.