Culmina una mejora viaria en Santiso
El concejal de Obras de Lalín, José Cuñarro Torres, visitó, en compañía del pedáneo de Santiso, la mejora de la pista que enlaza el lugar de Vilariño con la carretera de Bermés, de un kilómetro de longitud. La actuación consistió en el reafirmado con aglomerado en caliente, presentando un estado perfecto para la circulación de vehículos y maquinaria agrícola.
