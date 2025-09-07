La Copa de Deza se queda en Trasdeza

La Escola de Fútbol Silleda se adjudicó ayer la recuperada Copa de Deza y Tabeirós-Montes en la categoría cadete, tras derrotar a la EF Lalín por 1-0. El tercer puesto fue para Terra de Montes, que venció 2-0 a la SD Cruces.

El conjunto local posa con Ioan Precup (en el centro, con camiseta blanca) tras recibir el trofeo de campeón.

Los partidos comenzaron a las 11 de la mañana con victorias de las escuelas de Lalín y Silleda por 2-0 y 1-0, respectivamente, ante las de Terra de Montes y Estrada FB. En la siguiente tanda, los de Forcarei endosaron un 6-0 al club invitado, CF Monforte, mientras que la SD Cruces se impuso 2-0 a la escuela estradense. Y en la tercera ronda, los de Lalín apabullaron al club de Lemos (10-0) y los cruceños derrotaron a los anfitriones (1-0).

Ya por la tarde, en las semifinales, el Lalín se impuso al Cruces por 4-2 y el Silleda al Terra de Montes en los penaltis, después de rematar el partido sin goles. Con anterioridad se había disputado la final de plata, en la que Estrada FB derrotó por 5-1 al CF Monforte.

El evento contó con la presencia de Ioan Precup, canterano de Silleda y actualmente jugador del CD Roda, hermanado con el Villarreal CF, conjunto al que llegó hace tres años procedente del RC Deportivo de La Coruña y con el que renovó en mayo pasado para las dos próximas temporadas. El centrocampista de 16 años disfrutó de los encuentros de la tarde, participó en la entrega de trofeos sobre el mismo césped en el que inició su carrera deportiva, entregó una camiseta del equipo groguet para sortear y recibió otra del Silleda.