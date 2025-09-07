La Copa de Deza se queda en Trasdeza
La Escola de Fútbol de Silleda recupera el torneo y vence a la de Lalín en la final (1-0) | Asiste Ioan Precup, juvenil silledense del Villarreal
La Escola de Fútbol Silleda se adjudicó ayer la recuperada Copa de Deza y Tabeirós-Montes en la categoría cadete, tras derrotar a la EF Lalín por 1-0. El tercer puesto fue para Terra de Montes, que venció 2-0 a la SD Cruces.
Los partidos comenzaron a las 11 de la mañana con victorias de las escuelas de Lalín y Silleda por 2-0 y 1-0, respectivamente, ante las de Terra de Montes y Estrada FB. En la siguiente tanda, los de Forcarei endosaron un 6-0 al club invitado, CF Monforte, mientras que la SD Cruces se impuso 2-0 a la escuela estradense. Y en la tercera ronda, los de Lalín apabullaron al club de Lemos (10-0) y los cruceños derrotaron a los anfitriones (1-0).
Ya por la tarde, en las semifinales, el Lalín se impuso al Cruces por 4-2 y el Silleda al Terra de Montes en los penaltis, después de rematar el partido sin goles. Con anterioridad se había disputado la final de plata, en la que Estrada FB derrotó por 5-1 al CF Monforte.
El evento contó con la presencia de Ioan Precup, canterano de Silleda y actualmente jugador del CD Roda, hermanado con el Villarreal CF, conjunto al que llegó hace tres años procedente del RC Deportivo de La Coruña y con el que renovó en mayo pasado para las dos próximas temporadas. El centrocampista de 16 años disfrutó de los encuentros de la tarde, participó en la entrega de trofeos sobre el mismo césped en el que inició su carrera deportiva, entregó una camiseta del equipo groguet para sortear y recibió otra del Silleda.
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda en Vigo
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- La peliaguda excarcelación del homicida de Lavadores
- Faurecia pagará más de 6 millones a la plantilla de Madera Fiber por el cierre