La caza se asegura el relevo generacional

Fomentar la práctica cinegética entre los más jóvenes era el objetivo de la I Xuntanza Xeracional de Caza celebrada ayer en Lalín, organizada por la sociedad local y la federación provincial. La iniciativa reunió a 70 personas en su comida de confraternización, después de toda una mañana de actividades en el campo de tiro y de batidas de jabalí en tres áreas del municipio.

Actividades didácticas en el campo de tiro. | Bernabé/Ángel Abeledo

Las partidas de caza se organizaron al amanecer distribuidas por tres de las «manchas» en que la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín divide su territorio: Goiás, Catasós y Vilatuxe, que incluyen estas parroquias y otras colindantes, generalmente en zonas delimitadas por carreteras. Las cuadrillas consiguieron localizar las piaras, pero no pudieron abatir ningún animal, aunque los disparos efectuados sí hirieron a algunos ejemplares, tal como indica el presidente de la asociación, José Luis Montoto. «A veces pasan estas cosas. Dimos con los jabalíes, les disparamos, pero no cayó ninguno», declara. En estas batidas tomaron parte una treintena de cazadores, el cupo máximo permitido.

Organización de una batida de jabalí. | Cedida

En paralelo, a lo largo de toda la mañana, el campo de tiro de Lalín de Arriba acogió actividades orientadas a los más pequeños. Tuvieron ocasión de realizar prácticas de tiro con arco, de participar en talleres de pintura o de ver en acción a Bárbara Fontán y Sono, su perro grifón azul de Gascuña. El binomio ganó en mayo la II Copa de España Femenina del Campeonato de Perros Atraillados sobre Jabalí Salvaje. También asistió el campeón silledense Antonio Sánchez.

Entrega de diplomas a asistentes y colaboradores. | Cedida

Tras la comida tuvo lugar una entrega de diplomas a participantes y colaboradores en el encuentro, incluído el Concello de Lalín, representado por su alcalde, José Crespo, y el club Arqueiros do Deza. José Luis Montoto se muestra satisfecho con el desarrollo de una jornada a la que pretende dar continuidad. Considera que la próxima edición debería ser en el entorno del consistorio, con el fin de acercarla más a la población.