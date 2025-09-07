Carboeiro acoge el 20 el Open Mosca Río Deza

El II Open Mosca Río Deza tendrá lugar el 20 de septiembre en el coto del monasterio de Carboeiro. Habrá premios de 500, 350 y 200 euros para los tres primeros clasificados y regalos para todos los participantes. Es obligatorio disponer de licencia federativa en curso. El Club de Pesca Deportiva Río Deza tiene abierta la inscripción, a 65 euros, a través de su correo c.p.d.riodeza@gmail.com.