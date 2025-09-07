El campamento de A Lanzada elige mascota

Los campamentos de A Lanzada se clausuraron después de elegir a la mascota oficial, Crocodilo Dante, que pasará a integrarse en la imagen corporativa de la edición de 2026 del programa. Desde finales de junio hasta ayer, cuando finalizó la estancia del undécimo turno, pasaron por el campamento 1.540 niños de 56 municipios de la provincia, que asistieron a un completo programa de actividades de carácter educativo, cultural, deportivo y formativo con el objetivo de contribuir a su enriquecimiento personal.

Para la elección de la mascota, cada turno elaboró su respectiva propuesta. El primero propuso a Liki the pet y, sucesivamente, fueron el Raposo Juan, la Araña Piraña, el Robot Meigueire, la Torterra, la Lúa Pingüín, Ramona A Xamona, la Tortuguini Chocolatini, Can Manolo, Barcalita y Crocodilo Dante, la ganadora elegida por el jurado.

A lo largo de las once semanas de duración de los campamentos, la Diputación acogió, entre otros, a 36 menores de Lalín, 32 da Estrada, 16 de Silleda, 11 de Cerdedo-Cotobade, 9 de Forcarei o uno de Agolada. Los mayores contingentes correspondieron a los concellos de Vigo (410), Pontevedra (174) y Vilagarcía de Arousa (70). Todos ellos nacieron entre 2012 y 2017, con 210 plazas reservadas para menores en situación o riesgo de exclusión social.

Tras la elección de la mascota oficial, los participantes se llevaron para sus casas un ejemplar del libro Diario de viaxe de Mariña. Destino Rías Baixas, Pontevedra, un auténtico paraíso.