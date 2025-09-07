Entre cabezudos, arte e música, viva a Algarabía!
A festa organizada polo Naranxo de arte, música e veciñanza celebrou onte un segundo día cheo de emocións grazas á: inauguración da exposición no museo Ramón María Aller, o pregón do Redondelo, unha tarde de xogos e festa, e por último, concertos pola noite, que contaron este ano coa actuación de RuxeRuxe.
«Cacharelos en Lalín, en Maceda os brinca-felos, e agora xente de Botos, creamos O Redondelo. Trouxemos á sardiñeira, ó maquinista e a Sibeiro, que co tractor era un artista. E se o ano que ven volvemos, aínda que sexa longa a espera, traeremos ao noso Willy e con el a motoserra». Este foi parte do pregón que cantou a asociación O Redondelo, a nova colectiva veciñal da parroquia de Botos, onde aproveitaron unhas mencións ao pregoeiro das festas da localidade, Paío, e á asociación que organiza a Algarabía, O Naranxo. Mais tamén foi un momento de reivindicación: contra unha sociedade que non coñece ao seus veciños e un pobo queimado polo lume e o turismo que globaliza o mundo, entre outras.
O segundo día da Algarabía comezou forte coa inauguración da mostra Colectiva Algarabía no museo municipal Ramón María Aller. Se ben outros anos as exposicións se repartían polos bares de Lalín, este ano con motivo do quinto aniversario, decidiron darlle ás obras ademais dun espazo a pé de calle, outro lugar comunitario onde puidesen convivir estas creacións. Durante a inauguración, Julia Ferradás, vicepresidenta da asociación O Naranxo, explicou que «organizar arte na Algarabía é complicado. Este é o quinto ano, fixemos unha criba de entre os corenta artistas que nos acompañaron ao longo da nosa historia». Cualifican esta edición como a máis heteroxénea, o ano que «por fin é máis aberta que nunca, con artistas variados, postos feitos a man. Por fin acadamos una Algarabía do pobo». Ata o martes, non haberá cartelas para identificaro autor das obras na mostra do museo.
Tras a apertura da exhibición, o festexo mudou cara a Praza das Pipas, onde se agardaba o pregón da festividade. Antes de que isto ocorrera, tanto os tres cabezudos de Botos como o grupo de pregoeiras fixeron un pasarrúas pola rúa principal da vila, antes de volver á praza para o pregón e o concerto da sesión vermú. Pola tarde tivo lugar a novidade do programa deste ano, os obradoiros familiares da man de Educalecrín e Tuerqueen, que se espera que se converta nunha tradición en próximas edicións. E chegou á noite, Manolo Martín pinchou uns clásicos a modo de quecemento para os grupos que actuaban onte. Foron uns fabulosos concertos da man de Constanza, RuxeRuxe, Atmósfera 0 e Sandford Music Factory.
O programa de hoxe abre co Lalín-Empalme-Lalín ás 12:00 horas, seguido da misa solemne ás 13:00. A sesión vermú será da man da Banda de Alola e amigos, para que, como apunta a asociación, «poidades curar a resaca coma é debido». Ás 17:00 horas, Celso organizará os xogos tradicionais do domingo, onde se pode gañar un bote de froita en conserva. Por último, ás 19:00, concerto de final de festa con Muaré.
