El BNG de Silleda pide «celeridad» en las mejoras del polígono

El BNG de Silleda se congratula de que se vayan a ejecutar en las próximas semanas una serie de actuaciones en el polígono industrial Área 33 que coinciden con propuestas de una moción suya aprobada por unanimidad de la corporación municipal en octubre de 2023. Su portavoz, Erea Rey, pide «celeridad» al gobierno en la actuación, aunque lamenta que no se acometan algunas de las medidas recogidas en su iniciativa, como la limpieza de aceras, el mantenimiento de zonas verdes y la recuperación de las parcelas municipales en desuso.

La concejala recalca que las obras anunciadas –acondicionamiento de viales y creación de nuevos aparcamientos–, «demandas históricas del tejido empresarial y de los usuarios», son «resultado del trabajo realizado para poner en el centro del debate político la situación de abandono que vivía el polígono». Con todo, lamenta que «lleguen tarde» y critica «la parsimonia» con que el gobierno local cumple con sus obligaciones, dado que su iniciativa fue aprobada en pleno hace casi dos años. En palabras de Rey, el ejecutivo «debe ser más ambicioso y cumplir todos los puntos de la moción». Señala que «Área 33 merece un cuidado integral y una planificación a la altura de su importancia estratégica para Silleda, algo que no ocurre a día de hoy».

Vertido al Deza

Por otro lado, el Bloque denuncia un nuevo vertido al río Deza en la zona de Carboeiro, avistado en la mañana de ayer. Se suma al denunciado hace menos de una semana, «sin que se conozcan actuaciones de las autoridades competentes para detener esta situación». Advierte de que, a este ritmo, el Deza «va camino de convertirse en una cloaca sin que los concellos ni la Xunta hagan nada por cambiar esta situación». La formación nacionalista considera que hay que investigar quienes son los infractores, pues, «de lo contrario, todo el mundo es sospechoso, pagando justos por pecadores».