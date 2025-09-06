Vuelta al cole con descuentos en el comercio de Lalín

Los comercios afiliados a la Asociación de Empresarios de Deza (AED) y el Centro Comercial Aberto (CCA) de Lalín aprovecharán el comienzo del curso para desarrollar desde hoy una nueva campaña de vuelta al cole, que finalizará el viernes 12 con una jornada festiva en la que los clientes que realicen compras en estos días podrán ganar con sus tickets diferentes premios y regalos.

Así, cada persona que conserve el ticket de compra, albarán o nota de gasto y que se acerque el viernes 12 por la tarde a la Praza da Igrexa lalinense, podrá realizar tiradas en una ruleta que instalará la organización y tendrá recompensa segura, que podrán ser: vales de compra de 15 euros para descontar en compras superiores a 30 euros; vales de compra de 10 euros para descontar en compras superiores a 20 euros; vales de compra de 5 euros para descontar en compras superiores a 10 euros; y otros premios y regalos. Además, en la jornada festiva programada para el atardecer del citado día 12 la patronal dezana también organizará en la Praza da Igrexa juegos y actividades de carácter lúdico e instalará un puesto de palomitas, en el que los clientes que muestren sus tickets de compra podrán obtener una ración.