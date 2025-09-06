"No valgo para estar ocho horas al día metido en una oficina"

Marcos Ameijeiras Taboada, más conocido para la mayoría como Picholas, admite que ha tenido mucha suerte a la hora de encontrar su trabajo. Su vida transcurre entre aviones, hoteles y un cambio constante de países, y todo para realizar el mantenimiento y las reparaciones que precisan los grandes eólicos repartidos por todo el mundo. «Voy de un lado para otro con la maleta a cuestas. A veces me cuesta saber hasta en qué país estoy. Hace poco no sabía si estaba en Holanda o en Bélgica», bromea. Ese carácter itinerante es lo que más atrae a un hombre que no tiene miedo a las alturas.

Picholas nunca pensó que su camino laboral y personal iría en esta dirección y menos cuando cursó sus estudios de Electrónica en el IES Antón Losada Diéguez de A Estrada. «Cuando terminé empecé a trabajar pero poco después me quedé sin trabajo y entré en el paro», recuerda. «Un día vi un anuncio en el que buscaban personal para trabajar en los eólicos. Lo único que pedían es que no tuvieses vértigo ni claustrofobia. Lo primero es porque tienes que trabajar siempre en las alturas y lo segundo porque a veces tienes que entrar en las palas. Me presenté a unas pruebas y las pasé». A partir de ahí comenzó su formación, incluyendo cursos de trabajo en altura y en espacios confinados. «Al final lo que estudié me valió para algo, porque aquí trabajamos mucho con media tensión pero lo más importante es acostumbrarte a estar siempre colgado».

Picholas recuerda que su primer trabajo fue en Huesca. «La primera vez tienes algo de miedo. La segunda, un poco menos y a la cuarta ya estás deseando volver», explica. «Al principio es normal ir con miedo y respeto, especialmente cuando te tienes que descolgar por primera vez. Una vez estás ahí ya te das cuenta de que esto es muy seguro y te olvidas. Aquí se trabaja con muchas medidas de seguridad. Siempre nos dicen que hay más posibilidades de morir en un accidente de coche que aquí. Supongo que se lo dicen a todos para tranquilizarnos», bromea.

Como muestra de esas medidas de seguridad que mandan en este mundo Picholas nos habla del viento. «Hay un límite. Si sopla más de ese punto, no podemos trabajar. Además, se está controlando en tiempo real. Si aumenta mientras estamos trabajando también nos avisa y tenemos que dejarlo», nos cuenta. «Lo más peligroso sin embargo son las tormentas porque las palas son pararayos. Si hay tormenta ni siquiera es seguro estar cerca de un eólico. Nosotros tenemos la regla de que no podemos subir en las dos horas siguientes a una tormenta».

A sus 44 años, el estradense lleva ya 20 trabajando en los eólicos y pasando por diferentes empresas. «Empecé por España pero luego estuve en Francia, Portugal, Italia, Hungría o Japón. En Polonia pasé siete meses y en Turquía tres. Hace poco empecé a trabajar para una empresa holandesa, donde las condiciones me vienen mejor. Trabajamos mucho aquí, en Bélgica y en Alemania. Por aquí hay una barbaridad de eólicos. Ahora nos van a dar un curso para que podamos trabajar también en los eólicos offshore, los que están en el mar. Esos son enormes, unos 160 metros».

Picholas tiene sin embargo claro lo que más le gusta de este trabajo. «Me gusta viajar y conocer gente, otras culturas y otros idiomas. Esto te tiene que gustar. En mi caso, no valgo para estar en una oficina metido durante ocho horas al día. Prefiero estar ahí arriba», afirma un hombre con un trabajo de altos vuelos.