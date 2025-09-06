Sociser gestionará el SAF de Cuntis por 2,5 millones de euros
La firma silledense Sociser Galicia SLU gestionará el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) del Concello de Cuntis, cuya junta de gobierno ha aprobado la adjudicación del contrato administrativo, tramitado por procedimiento abierto. El servicios no se dividirá en lotes debido a la dificultad de garantizar su correcta ejecución y la necesidad de coordinar las diferentes prestaciones. El presupuesto base de licitación asciende a 2.512.080 euros. El alcalde, Manuel Campos, destaca el esfuerzo presupuestario que supone el servicio para un concello pequeño y reclama a la Xunta de Galicia «que asuma de una vez por todas sus competencias» y se haga cargo de una ayuda a domicilio «que está lastrando económicamente» a los ayuntamientos.
