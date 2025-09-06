El problema de la vivienda vuelve a enquistarse en el pleno de A Estrada

La vivienda capitalizó en la noche del jueves buena parte del pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre en el Concello de A Estrada. El debate suscitado por la moción que presentó el grupo municipal del BNG permitió que el concejal de Reto Demográfico e Vivenda, Manuel Magariños, avanzase algunos datos del censo municipal de vivienda vacía. Según explicó, existen 11.600 viviendas censadas. De ellas, 5.306 están registradas en detalle y pertenecen a 4.555 propietarios. En este contexto, 1.844 son inmuebles que están desocupados y vinculados a 1.653 propietarios. Estos datos fueron sin embargo cuestionados por el PSOE, quien aludió a cifras del Observatorio de Vivenda de Galicia para situar las residencias vacías cerca de las 4.000.

Xoán Reicas, del BNG, abrió el debate con varias propuestas sobre la problemática de la vivienda. Entre ellas, el desarrollo del PXOM, «ya el PP considera que con 26 viviendas públicas en más de una década ya es un éxito», o adaptar los requisitos para construir en los núcleos rurales. También pedían un análisis de la situación actual de la vivienda en A Estrada, así como soluciones para movilizar la vivienda desocupada en A Estrada. Su propuesta fue respaldada por PSOE y Móvete pero descartada por el PP.

Móvete por su parte propuso subir el IBI a los propietarios de pisos vacíos que no los tengan en alquiler. «Es una medida que está dando resultados en otros países, pero aquí el gobierno está mas preocupado por proteger a los propietarios, que garantizar el derecho a la vivienda».

El PSOE estimó “un fracaso” el nuevo portal de viviendas impulsado por el gobierno, después de que solo dos pisos se pusiesen en alquiler «cuando el objetivo era alcanzar los 300». Los socialistas volvieron a reclamar medidas que vayan parejas a partidas económicas para incentivar el alquiler, Magariños respondió que el gobierno comparte con la oposición que existe un problema de vivienda al que hay que responder, pero incidió en que “el gobierno tiene que hacerlo con los recursos que hay”. Avanzó que el PP no respaldaría una batería de medidas que no ve viable ejecutar.

Marquesinas nuevas en la zona de los institutos

En el apartado de ruegos y preguntas se abordaron diferentes cuestiones, entre ellas la petición de la comunidad educativa de que se instalen nuevas marquesinas en la zona de los institutos. La concejala de Educación, Amalia Goldar, explicó que el gobierno tiene solicitados ya presupuestos para responder a esta petición, con la previsión de colocar nuevas islas de marquesinas de diferentes tamaños al lado de los IES Avelina Valladares, Antón Losada Diéguez y Manuel García Barros.Goldar detalló que se instalará una marquesina de 6 metros en el Avelina Valladares, junto con dos más pequeñas para sustituir las actuales. En todo caso, indicó su intención de trasladar las previsiones de obra en una reunión de mantendrá, previsiblemente la próxima semana, con la ANPA de este centro. Además, se aprobaron los festivos locales para 2026, que quedaron marcados en 17 de febrero -martes de Entroido– y 26 de junio, día de San Paio.

Quejas por el estado de los pabellones escolares

El PSOE también aprovechó el pleno municipal para trasladar las quejas que les han transmitido por el mal estado de algunos de los pabellones deportivos de los centros escolares estradenses. En concreto, señalaron el deterioro de las instalaciones de los colegios Pérez Viondi de A Estrada, Oca, O Foxo y Codeseda.En el caso del CEIP estradense, el portavoz socialista señaló que está registrando filtraciones por el suelo, lo que hace que se encharque y se llene de humedad cada vez que llueve. Peor es sin embargo la situación en O Foxo, donde, según explicaron, su mal estado está cerca de inutilizar esta instalación, tanto para la práctica de la clase de Educación Física como para actividades extraescolares. Luis López reclamó al gobierno local que tome medidas «urgentes» para mejorar el estado de estos pabellones en el inicio del curso.