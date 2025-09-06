«Ofrecen pisos denigrantes a los que se les cae el techo»

Las pruebas para el acceso a la universidad son un punto de inflexión importante para muchas personas, jóvenes que abandonan el camino lineal de la educación secundaria para adentrarse en una de las ramas de estudios superiores. Sin embargo, si los exámenes ya son de por sí un desafío considerable, a día de hoy ya no se trata del villano definitivo al que hay que derrotar, porque aún queda algo más complicado a la vuelta de esquina: la búsqueda de piso, el boss definitivo. Cabe decir que esto no es nada nuevo, ni siquiera es un fenómeno que sorprenda, cada vez el precio de los pisos de estudiante sube más y las condiciones en las que están baja. Dos jóvenes de Silleda cuentan su experiencia enfrentándose a este fenómeno.

Martina Novo Ares ingresa este año por primera vez en la universidad, en el grado de Relaciones Internacionales en el campus de Ferrol de la Universidad da Coruña. No era su primera opción, pero tras no ser admitida después de estar en lista de espera para la misma formación en Ourense, lo primero que hizo fue ponerse a buscar piso. Explica que al principio tampoco sabía cómo orientarse, «ya que nunca he ido a Ferrol en toda mi vida, ni tenía ningún tipo de contacto con nadie que me pudiese guiar o explicarme cómo son las diferentes zonas de la ciudad». Tuvo la suerte de encontrar piso bastante rápido en una zona a pocos minutos de la facultad, pero le faltaba con quién compartir el piso.

Este no fue el caso para Leo López de la Fuente, otro joven de Trasdeza que entra este año en el grado de Matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela. Él lo tenía mucho más claro, ya que sus compañeros de piso –entre ellos, uno de sus hermanos– ya habían estado buscando y visitando algunas opciones. Al contrario que Novo, se muda a Santiago con conocidos y compañeros del instituto. «La verdad es que tuvimos bastante suerte, el primer día que me uní a hacer cola en la inmobiliaria Julio Gerpe conseguimos piso. Nos pusimos en la fila a las 8:00 de la mañana hasta las 13:00 horas para simplemente ir a ver las opciones. Al final conseguimos el alquiler porque el grupo que tenía preferencia no lo quiso, y pudimos quedárnoslo», relata López.

En lo que sí coinciden las experiencias de estos dos jóvenes es en el uso de las redes sociales como motor principal para estar actualizados y encontrar tanto piso como compañeros. Martina Novo cuenta que el día que se enteró de que entraba en Ferrol, lo primero que hizo fue colgar una historia en Instagram en la que explicaba su situación para encontrar piso o compañeras. Recibió varias respuestas gracias a que sus allegados la ayudaron a difundir el mensaje. López, por otra banda, se centró en consultar los perfiles universitarios locales, como en su caso @salseo_usc, para estar al día de la actualidad universitaria en la ciudad.

Ambos silledenses hablan de la epopeya que fue encontrar piso con la misma afirmación, «tuvimos mucha suerte». Novo cuenta que sus compañeras para este curso, con las que contactó a través de redes sociales, vieron pisos terrible antes de encontrarla. «Tuvieron muchos problemas con las inmobiliarias, que ponen a exposición pisos denigrantes a los que se les cae el techo, con baños viejos, llenos de suciedad, humedades, etc.». Explica que en Ferrol la situación no está tan mal como en otras ciudades más universitarias, como es el caso de Compostela. Ella y sus compañeras pagan 230 euros por persona por un piso en la Avenida Esteiro, la principal de la localidad, con dos baños, tres habitaciones y dos salones. «Pero es que por ejemplo, mis amigos que se fueron a otras ciudades viven en un piso mucho más pequeño con un baño y pagan entre 300 y 400 euros. Es que los jóvenes no tenemos recursos suficientes para estudiar, al final quiénes nos pagan los pisos son los padres. Y cada vez lo ponen más y más difícil», explica esta joven de Silleda.

El día que Leo López participó en la búsqueda por la capital gallega vieron tres pisos antes de quedarse con el definitivo. Él intentó verle el lado positivo a la experiencia, comenta que le ayudó a conocer un poco mejor la ciudad. Aún así, los pisos eran poca cosa y bastante caros. «Mientras esperábamos nuestro turno, gente que estaba delante nuestra le pasó al instagram de Salseo fotos de pisos con baños rotos llenos de moho. Te puedes imaginar la experiencia de ver alquileres por la ciudad», explica López. Pagan por cabeza 225 euros por persona (son cuatro inquilinos), y sabe por allegados que es un alquiler más barato que la media en la zona. Ahora que ya tienen el piso asegurado, a estos jóvenes les queda experimentar su primer año de estudios universitarios lejos de su hogar. Mientras que López siente que hasta que esté allí para él todo sigue igual, Novo tiene muchas ganas de vivir en una ciudad y disfrutar de las posibilidades que esta puede ofrecerle.