O Trail da Carixa, con 375 inscritos, comeza hoxe cos máis cativos
REDACCIÓN
O Trail de A Carixa celebra esta fin de semana a súa sexta edición con 375 persoas inscritas. As probras comezan hoxe, ás 11 horas, co Pequetrail, con 39 cativos anotados en tres categorías: esquíos (de 2 a 6 anos),cun percorrido de 500 metros; corzos (de 7 a 9), con 1.000 metros; xabarís (de 10 a 14), con 3.000. Haberá premios para todos os participantes.
O trail propiamente dito disputarase mañá, domingo, sobre unha distancia de 22 quilómetros na categoría individual, para a que hai 131 persoas rexistradas. A mesma distancia deberán cubrir os que participen en parella –pode ser mixta e deberán realizar a proba xuntos de principio a fin–, con 34 participantes, é dicir, 17 binomios. A carreira de relevos é de 13 + 9 km e conta con 86 inscritos, mentres que tanto a andaina, con 79 anotados, como a proba cadete (15-17 anos), con catro, son de 9 km. Estes últimos tomarán a saída na praia fluvial ás 11:30 horas, mentres que o resto das categorías farao ás 10:00. Outorgaranse trofeos aos tres primeiros clasificados de cada sección. Desde a organización destacan a boa acollida da proba, xa consolidada no calendario galego de montaña.
