La Mostra de Teatro de Orazo contará con seis obras

La Asociación Cultural Coto Manguelo de Orazo organiza una nueva edición de su Mostra de Teatro, que este año se celebrará el 26, 27 y 28 de septiembre. La 17 edición de este certamen contará con seis funciones teatrales.

La muestra arranca el viernes a las 21.00 horas con la obra As Galiñas, de las compañías Enredos Teatro, de A Bandeira, y Amorodio Teatro, de Vila de Cruces. El sábado, llegarán tres funciones a partir de las 19.00. La compañía O Noso Lar de Vilagarcía pondrá en escena la obra Vivan os noivos!; y Mago Pablo Estévez, presenta Exquisitos imposibles. Por último el aula de teatro Coto Manguelo representa Vive a túa vida.

La última jornada contará con dos obras a partir las 18.30. La primera es 3en1, de Debullando Teatro. Para finalizar, el Teatro de Maiores del Centro Social de Vedra representará la obra O latricar de Vedra.