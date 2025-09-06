El PSOE se preguntó al gobierno en pleno por los vertidos en el espacio del matadero municipal, en las cercanías del punto limpio de Penerada. El concejal Óscar Durán explicó que las brigadas municipales estuvieron durante varios días retirando la basura indebidamente depositada en este recinto, labores que él mismo tuvo ocasión de supervisar. Sin embargo, la zona volvió a ser objeto de nuevos depósitos, una situación que llevará al Concello de A Estrada a pedir a los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que incrementen la vigilancia, junto con la adopción de otras medidas en las que está trabajando el gobierno local. Desde el Concello destacaron la incongruencia de que los cambios efectuados para mejorar el funcionamiento del punto limpio coincidan con estas actitudes tan poco cívicas y carentes de respeto medioambiental.

Limpieza del matadero, una batalla perdida contra el incivismo