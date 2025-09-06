«Todos os lalinenses lle teñen un cariño especial a esta festa»
Donramiro é a parroquia máis poboada das perto de medio cento que hai en Lalín. Parte do seu territorio é periurbano, pero as festas do Montserrat sempre foron sentidas como propias por moitos dos veciños do casco urbano.
As festas de Donramiro están sinaladas no calendario de moitos lalinenses e de veciños da contorna. A súa sona é centenaria, por varias cuestións: a proximidade desta parroquia co casco urbano de Lalín e o seu escenario; unha fermosa carballeira na que a comezos do século XIX se levantou unha ermida na honra de San Roque. Os historiadores atribúen ao Camiño de Santiago a veneración pola Virxe do Montserrat e, daquela, ata hoxe. A parroquia máis poboada de Lalín celebra as súas festas a videira fin de semana, do 12 ao 15, e a comisión ultima os derradeiros detalles. Un grupo de seis veciños comezou a traballar para preparar o programa en novembro.
Nicolás Varela García é un dos ramistas deste ano, e estes días el e os seus compañeiros traballan sen descanso. Hai unha parte administrativa que non se pode deixar ao azar, sobre todo acerca da seguridade das atraccións que non solo se colocan no campo, senón tamén na estrada que está á beira, e que se pecha ao tráfico. Os postos das atraccións e dos pulpeiros xa están delimitados e agora solo se precisa que o tempo acompañe para que Donramiro reciba a milleiros de romeiros eses catro días. Varela sinala que a colaboración dos veciños é moi boa, pero tamén de bastantes empresas lalinenses que fan as súas aportacións económicas coas que financiar catro días de festa. Sen perder o protagonismo da música dos grupos tradicionais, bandas e orquestras, cos novos tempos os pinchadiscos cobran protagonismo pois entre os que enchen o campo da festa cada día, a grande parte son mozos. Varela apunta que manter un programa de catro días non é doado [históricamente eran de venres a luns] mais asegura que é unha petición dos mozos que chegou para quedarse. En todo caso venres e sábado solo hai verbena. «Ao marxe de ser as festas de Donramiro, unha parroquia grande, estas celebracións aínda manteñen unha filosofía de festa tradicional e histórica». Recoñece que, coma sempre se dixo entre moitos veciños da capitalidade municipal, O Montserrat son as súas festas familiares. «Logo están as festas das Dores, as grandes, pero ás de Donramiro todos los lalinenses, desde pequenos téñenlle un cariño especial», declara, ao tempo que considera que tanto o campo como a propia celebración manteñen un «romanticismo do feito de vir a xantar ou cear de carballeira». «Moitos lalinenses sinten as festas de Donramiro como propias», engade.
Os xantares e as ceas de amigos e familias forman parte da tradición e a comisión xa conta con bastantes reservas para as carpas. «Temos que agradecer á veciñanza e ás marcas comerciais que colaboraron, pois sen eles todo esto sería moito máis difícil», sinala.
O programa arranca día 12 coa verbena amenizada por Pachi Show, ademais dos pinchadiscos Pacheco e Efrén. O sábado a sesión vermú será amenizada polo grupo de gaitas Repenicando e, logo das actividades infantís, pola noite actuará a Charanga Ardores e o fin de festa correrá a cargo de Disco Móvil La Gramola. O domingo a Banda de Lalín acompañará a imaxe da Virxe moreneta desde a igrexa ata a capela, onde logo da misa solemne, haberá concerto desta agrupación. Horizon The Show e Recuerdos amenizarán a verbena. O luns, despois da misa das 13.00 horas, haberá poxas de carne e Pachi Show amenizará a sesión vermú. As orquestras Cinema e América SL animarán a festa ata a madrugada, no que é o día grande dos festexos.
