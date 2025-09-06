De Lalín a los Dolomitas

¿Quién iba a decir que los de Roteiros en Lalín iban a andar tanto que llegarían a las Dolomitas de Italia? Cinco integrantes del grupo Roteiros de Lalín participaron en una expedición al conjunto de macizos montañosos de los Alpes organizada por el Club Rutas a Pie Santiago de Compostela. El presidente de la iniciativa, José Luis Rodríguez Jácome, fue uno de los participantes que viajaron hasta Italia para vivir esta experiencia. Explica que fueron seis días de senderismo por los lugares más icónicos de la montaña dolomítica próxima a Cortina de Ampezzo.

La actividad fue conducida por dos guías de la empresa Manaslu especialistas en las rutas de alta montaña y ya conocedores de la zona. La primera caminata tuvo como objetivo llegar al Lago Sorapsis desde el Paso Tre Crocci, una caminata de dificultad alta con un tramo de vía ferrata. Después, hicieron una travesía de cuatro días comenzando en Tres Cimas de Lavaredo, pasando momentos de descanso y noches en refugios (como el Comicci, de Pian di Cenguia, etc.) del camino. Visitaron lugares como las praderas alpinas de Pratto Piazza o el mirado del monte Especie. Por último llegaron a la localidad italiana Cortina de Ampezzo, donde se celebrarán los próximos juegos olímpicos de invierno.

Rodríguez Jácome expresa que fue «una experiencia muy gratificante y aprendimos de muchas circunstancias de este tipo de actividades, como el uso correcto de material, técnicas de marcha, funcionamiento de los refugios de montaña y planificación y conducción de las actividades. Son muchas ideas y conceptos que, salvando las diferencias del terreno, podemos trasladar a las rutas de Lalín. En definitiva, fue una experiencia fantástica de tecnificación que servirá para mejorar». El presidente adelanta que el 5 de octubre celebrarán el décimo aniversario de Roteiros Lalín realizando la Ruta dos Pazos e Ponte Taboada, la primera caminata que se hizo en el otoño de 2015.